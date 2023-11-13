Пользователи Сбербанка не могут перевести деньги через мобильное приложение

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Пользователи мобильного приложения банка Сбер сообщили о техническом сбое в работе.
Ранее сообщалось, что Сбербанк повысил ставки по рублёвым вкладам до 14% годовых. Отмечалось, что мера последовала за решением Центробанка о повышении показателя ключевой ставки сразу на два процентных пункта – до 15%.
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Анастасия Чинкова