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Пользователи Сбербанка не могут перевести деньги через мобильное приложение

В приложении Сбербанка сбой, невозможно перевести средства
13 ноября 2023, 13:07
Фото: РИА Новости/Макс Ветров

Фото: РИА Новости/Макс Ветров

Пользователи мобильного приложения банка Сбер сообщили о техническом сбое в работе.

Отмечается, что пользователи столкнулись с проблемой во время перевода средств через мобильное приложение Сбербанка. При попытке совершения банковской операции приложение выдаёт сбой с надписью «По техническим причинам Вы не можете выполнить данную операцию. Пожалуйста, повторите попытку позже».

Ранее сообщалось, что Сбербанк повысил ставки по рублёвым вкладам до 14% годовых. Отмечалось, что мера последовала за решением Центробанка о повышении показателя ключевой ставки сразу на два процентных пункта – до 15%.

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#сбой
#мобильное приложение
#сервис
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Киево-Печерская лавра переходит на новый православный календарь
ПЦУ: Киево-Печерская лавра переходит на новоюлианский календарь 15 ноября
13 ноября 2023, 12:51

Фото: iStock/Ivan Nakonechnyy

Киево-Печерская лавра с 15 ноября переходит на летоисчисление по новоюлианскому календарю, который является основным для раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщил исполняющий обязанности наместника Лавры от ПЦУ архимандрит Авраамий.
Ранее сообщалось, что на Украине сместятся практически все даты больших церковных праздников, поскольку ПЦУ переходит на новоюлианский календарь, а Украинская греко-католическая церковь – на григорианский. 

Григорианский и новоюлианский календари разнятся с юлианским на 13 дней. Русская православная церковь в 1918 году отказалась от перехода на григорианское летоисчисление и продолжила придерживаться юлианского календаря. Таким образом, в России все православные праздники отмечаются по старому стилю. Например, Рождество Христово в России отмечается 7 января, а во многих других странах – 25 декабря. 

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#церковь
#православие
#украина
#праздники
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Небольшой кусочек солнца: синоптик рассказал о погоде на неделе в Москве
Синоптик Шувалов спрогнозировал мороз и солнце в Москве
13 ноября 2023, 12:42

Фото: IStock/yulenochekk

Предстоящая неделя в столичном регионе будет с переменчивой погодой. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Первые несколько дней в Москве ожидается мелкий дождь, переходящий в мокрый снег, а в середине недели ожидается смена погоды.
«В среду дожди прекращаются, и здесь наряду с повышением давления, с понижением температуры появляются шансы на то, чтобы увидеть в небе небольшой кусочек солнца. Но без тепла. Температура в среду — от 1 до 3 градусов днём, в четверг около нуля, а в пятницу первый день климатической зимы, когда вся среднесуточная температура будет ниже нуля. Ночью до -5, днём до -3 градусов», — рассказал Александр Шувалов.
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#погода
#москва
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На «Госуслугах» могут появиться электронные студенческие билеты и зачётки
Минцифры: в 2024 году на «Госуслугах» могут появиться электронные студенческие
13 ноября 2023, 12:38

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

На «Госуслугах» в 2024 году могут появиться электронные студенческие билеты, зачётные книжки и иные документы, подтверждающие обучение в вузе. Об этом сообщили в Минцифры.
В сообщении ведомства отмечается, что благодаря нововведению студенты смогут следить за своей успеваемостью онлайн и пользоваться скидками, не предъявляя бумажную версию документа. 

Уточняется, что электронные версии документов будут доступны студентам программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры и аспирантуры. 

С помощью электронной версии документов на портале «Госуслуг» студенты смогут получить скидку при покупке билетов на поезд и электричку, посещать концерты, музеи и прочие культурные мероприятия, где предлагаются льготные билеты для студентов, а также проходить на территорию вуза без предъявления бумажной версии.

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#госуслуги
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#онлайн
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Врачи оценили состояние госпитализированного режиссёра Александра Митты
РИА Новости: врачи оценивают состояние режиссёра Митты как тяжёлое
13 ноября 2023, 12:07

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Врачи оценивают состояние госпитализированного режиссёра Александра Митты как тяжёлое. Об этом сообщили РИА Новости в больнице, где находится режиссёр.
Днём ранее помощник Митты Геннадий Иванов сообщил, что режиссёру вызвали скорую из-за повышения температуры, однако было принято решение оставить его на домашнем лечении. Но уже в понедельник режиссёра направили в больницу для прохождения обследований. Он также отметил, что при последней встрече, которая произошла месяц назад, режиссёр был «в бодром состоянии». 

Лечащий врач режиссёра сообщил, что состояние оценивается как тяжёлое, но наблюдается самостоятельное дыхание. 

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#здоровье
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Новолуние в Скорпионе: гороскоп для всех знаков зодиака с 13 по 19 ноября
13 ноября 2023, 11:58

Фото: IStock/Evheniia Vasylenko

Неделя начинается с Новолуния в Скорпионе. Оно состоится в понедельник. Благоприятно уделить внимание своим эмоциям и чувствам. Рекомендуется их понять и контролировать. Самообладание поможет стать более уверенным в себе, рассказала «Радио 1» астролог Анна Лебеденко.
Особые рекомендации для каждого знака зодиака

Овну надо верить в свои силы и быть готовым отстоять свою позицию. Важно себя подбадривать, хвалить и общаться с единомышленниками.

Тельца ждут новые перспективные знакомства и много общения. На выходных благоприятно ходить в гости и на торжественные мероприятия.

Близнецам лучше не торопясь изучать информацию и не делать преждевременных выводов. Их взгляды могут поменяться, а мировоззрение расшириться.

Раку желательно в начале недели хорошо потрудиться, чтобы избежать недовольства начальства. Ему поможет серьёзное отношение к делу.

Лев будет демонстрировать свою активную позицию. У него много энергии.

Деве поможет любопытство. Благодаря её умению вести светские беседы и получать радость от общения она станет популярнее.
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Весам надо пересмотреть свой гардероб и добавить в него аксессуары и украшения.

У Скорпиона мощно включится интуиция, ему надо запомнить и разгадать свои сны, потому что они могут быть вещими.

У Стрельца получится реализовать свои идеи и привлечь к ним желаемое внимание.

Козерог подчеркнёт свою элегантность и хороший вкус. Он будет занят созданием своего гармоничного образа, что положительно скажется на всех сферах жизни.

Водолей ощутит спокойствие и умиротворение. В любви его ждут перемены и новые впечатления.

Рыбы почувствуют себя счастливее. Их ждут сбывшиеся надежды и выполнение договорённостей.

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В Серебряных Прудах пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Такси»
13 ноября 2023, 11:51

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды

Госавтоинспекцией г.о. Серебряные Пруды проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Такси». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
С 13 по !9 ноября в городском округе Серебряные Пруды пройдут рейды по профилактике обеспечения безопасности при перевозке граждан и багажа легковым такси, а также выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства РФ.

Водителей такси проверят на соблюдение требований законодательства по перевозке пассажиров. Кроме этого, сотрудники Госавтоинспекции оценят техническое состояние транспортных средств и знания водителями ПДД.

Стоит отметить, что в рамках проекта для сотрудников полиции основной задачей является проверка на подлинность разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа, которые прописаны в реестре Московской области.

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#серебряные пруды
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#сотрудники
#рейды
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Реконструкция Ярославского шоссе от Пушкина до ЦКАД стартует до конца года
13 ноября 2023, 11:42

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Дальнейшее расширение ярославского шоссе от городского округа Пушкино до ЦКАД начнётся до конца года. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Пахомов.
«В конце октября обсуждали с руководителем Главгосэкспертизы оперативное прохождение экспертизы проектно-сметной документации дальнейшей реконструкции автодороги М8. Получено положительное заключение. Выявлено и устранено около 300 замечаний», – написал Пахомов в своём телеграм-канале.  
По его словам, на этом этапе реконструкции автодороги Ярославское шоссе от Пушкина до ЦКАД будет расширено до восьми основных полос и освещено на всём протяжении. 
 
Депутат добавил, что проект расширения Ярославского шоссе от ЦКАД до съезда на Сергиев Посад тоже скоро будет готов к прохождению экспертизы. 

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#госдума
#депутат
#подмосковье
#московская область
#пушкинский округ
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В Подмосковье закупили пять пожарных автоцистерн
13 ноября 2023, 11:23

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

В Московской области для защиты лесов закупили пять пожарных автоцистерн. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Оборудование было куплено в рамках национального проекта «Экология».

«Для лесопожарных служб Комлесхоза закуплены пять пожарных автоцистерн. Это автомобили ГАЗ С41А23 NEXT «Садко» российского производства, которые отличаются повышенной проходимостью», — отметил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

Стоит отметить, что автомобили оснащены спутниковой навигацией ГЛОНАСС и бортовым навигационно-связным оборудованием. Они предназначены для патрулирования лесов, а также тушения пожаров при помощи современного ​оборудования.

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#оборудование
#олег баженов
#подмосковье
#пожарная безопасность
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Отказало сердце в ресторане: чем был болен Кушанашвили и за что его «избила» Пугачева
Кушанашвили записал гневное видеообращение после сообщений о госпитализации
13 ноября 2023, 11:22

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Скандально известный ведущий программы «Акулы пера», которая выходила на экраны в 1995–1998-х годах, Отар Кушанашвили был госпитализирован в московскую больницу с подозрением на инфаркт. Его продюсер заявил, что журналист много работал, и его сердце «не выдержало». Редакция «Радио 1» расскажет, что случилось с шоуменом, с какой зависимостью он боролся длительное время, и на что он был готов пойти ради пиара.

У Отара Кушанашвили случился сердечный приступ, его госпитализировали


53-летний журналист Отар Кушанашвили отдыхал с друзьями в столичном ресторане Sabor de la Vida, как вдруг ему резко стало плохо. Телеграм-канал Shot опубликовал видеозапись, на которой видно, как мужчину вывозят на кресле-каталке из дверей заведения и грузят в карету скорой помощи.

По информации портала Mash, Кушанашвили госпитализировали в Боткинскую больницу, где ему сделали ЭКГ и взяли анализы. Журналист в момент госпитализации находился в сознании. Продюсер Виктор Ладненко заявил, что у телеведущего было много работы, и его сердце «просто не выдержало».

«Слишком много работы было в последнее время. И даже у такого с виду железного человека просто не выдержало сердце», — заявил продюсер.
Ладненко также подчеркнул, что информация, распространяемая в СМИ о том, что шоумен вел праздный образ жизни, является ложью.


Кушанашвили едва не погиб в молодости


Прежде журналист рассказывал о своей молодости и о том, как он уже находился на грани жизни и смерти. Кушанашвили заявил, что однажды чуть не погиб от наркотической зависимости. По словам телеведущего, его подтолкнула к употреблению веществ смерть родителей. Кроме того, журналист испытывал трудности в профессиональной сфере. Кушанашвили удалось избавиться от зависимости после трех лет реабилитации.

 

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Чем известен Отар Кушанашвили


Скандальный журналист был участником многих историй, которые обсуждала общественность. Однажды он заявил о том, что его приглашала в гости певица Алла Пугачева, когда была дома одна, однако он ее приглашение не принял. Он также неоднократно говорил о том, что мог бы стать супругом певицы вместо Максима Галкина*.

Журналист допускал ряд оскорбительных высказываний в адрес артистов. В одном из шоу, трансляция которого велась на  YouTube -канале, он заявил, что за хамство он был избит. Журналист предположил, что его могли покалечить из-за хамского отношения к Алле Пугачевой или Наталье Ветлицкой. Телеведущий признался, что осознал то, что «перегибал палку, оскорбляя артисток».

«Меня подстригли, поставили на колени, приставили пистолет... Клянусь памятью мамы. Думаю, это была либо Алла Пугачева, либо Наталья Ветлицкая. Но признаю, что перегнул палку, когда оскорблял и ту, и другую», — сказал Кушанашвили. 

В 2021 году Кушанашвили принял участие в бою, организованном промоушеном «Наше Дело». Победу в поединке одержал соперник Отара актер Никита Джигурда. Бой проходил по правилам бокса в перчатках для ММА. Актер дважды отправил Кушанашвили в нокдаун, а третьим ударом — в нокаут.

Кушанашвили записал видеообращение


Вскоре после информации о госпитализации, в телеграм-канале Кушанашвили появилась видеозапись, на которой он обращается к аудитории и заявляет, что он «полон сил и огня», и людям придется долго ждать, пока он заболеет. Журналист обратился к зрителям и предложил им оценить, похож ли он на «хворого» человека.

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Телеграм-канал Shot сообщил, что супруга журналиста рассказала, что сердечный приступ у Кушанашвили возник на фоне стрессов и переутомления. В настоящее время состояние телеведущего стабильное, сообщает портал. 

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Mash: В Москве экстренно госпитализирован режиссёр Александр Митта 

*внесен Минюстом РФ в список иноагентов
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