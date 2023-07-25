Пользователи Twitter назвали Путина настоящим лидером

Фото: РИА Новости/Александр Демьянчук
Пользователи Twitter с восхищением отреагировали на размещенное ирландским журналистом Чей Боузом видео, на котором российский лидер Владимир Путин прогуливается с людьми в Кронштадте.
«Настоящий лидер», - написал один из онлайн-пользователей.
«Это человек, который говорит то, что думает, делает то, что говорит, и люди знают, что могут ему доверять. В отличие от западных политиков», - подметил второй.
«Мне бы так хотелось познакомиться с этим великим человеком», - подытожил третий.
Ранее читатели немецкого издания Die Welt были шокированы словами главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что проблемы с газом в стране – это результат «урока» от Владимира Путина.
«Это не Путин отключил газ, мы сами это сделали. И еще называем Россию санкциями», - заявили в сети.
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