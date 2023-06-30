Пользователи Twitter высмеяли «свинскую» ошибку Бербок

Фото: iStock/photosvit
В сети рассмеялись оговорке Анналены Бербок во время выступления в ЮАР
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок, выступая на английском языке в ЮАР, допустила ошибку, и вместо «beacon» - маяк, сказала «bacon» - бекон, в итоге, высказывание Бербок звучало как «Путь Южной Африки к свободе был беконом надежды». Эта оговорка рассмешила пользователей Twitter, их комментарии приводит «РИА Новости».
«Все, что ей надо, это правильно прочитать текст. Мы что, много просим?», - задался объективным вопросом один из онлайн-пользователей.
«Бекон надежды! Что ж, хрю!», - иронично подметил второй.
«Это вполне прозрачное доказательство того, что Бербок не сама пишет свои речи», - подытожил третий.
Читайте также:
Залужный заявил, что его бесят западные замечания о контрнаступлении
Авиасалон МАКС перенесли на 2024 год
Tinder ушел из России – «Великая трагедия или небесное благословение?» – поделилась сексолог Савская
«Все, что ей надо, это правильно прочитать текст. Мы что, много просим?», - задался объективным вопросом один из онлайн-пользователей.
«Это вполне прозрачное доказательство того, что Бербок не сама пишет свои речи», - подытожил третий.
Читайте также:
Залужный заявил, что его бесят западные замечания о контрнаступлении
Авиасалон МАКС перенесли на 2024 год
Tinder ушел из России – «Великая трагедия или небесное благословение?» – поделилась сексолог Савская
Евгения Парфентьева