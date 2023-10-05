Пользователи умных устройств Xiaomi в РФ массово жалуются на сбои в их работе

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Российские владельцы устройств Xiaomi массово жалуются на отказывающиеся работать электронные устройства, пишет ТАСС. Согласно сообщениям пользователей, около 20:00 4 октября сервера Xiaomi дали сбой, из-за чего устройства китайского производителя на территории России и Белоруссии перестали работать. На неработающие пылесосы, лампочки, камеры видеонаблюдения массово жалуются жители Москвы, Уфы, Екатеринбурга, Минска, Перми, Луганска и Санкт-Петербурга.
В российском представительстве Xiaomi подтвердили информацию о сбое и пообещали быстро решить проблему, пишет телеграм-канал Mash.
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