Помощник Сальдо: в Херсоне разворачивается социогуманитарная катастрофа

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В Херсоне разворачивается социогуманитарная катастрофа. Об этом РИА Новости заявил сопредседатель Координационного совета по развитию и интеграции новых регионов при Общественной палате РФ, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич.
По его словам, гуманитарная ситуация в Херсоне с каждым днём становится более критической. Проблема возникают в основном из-за нехватки продуктов питания. Также в регионе наблюдаются неполадки в части электро- и водоснабжения и вывoза отходов. Он также рассказал о безработице в регионе.
Собеседник издания подчеркнул, что среди жителей Херсона повысилась тревожность из-за террористических действий со стороны военизированных группировок. Эти группы, по словам Малькевича, похищают людей, вымогают деньги.
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«Нет работы, но есть коммунальные платежи <...> Поэтому в городе не просто гуманитарная, а я бы сказал разворачивается социoгуманитарная катастрофа», – сказал Малькевич.
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Екатерина Шмакова