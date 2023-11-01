Попавший в ДТП экс-игрок «Амкара» Кочетов скончался в пермской больнице

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Сегодня утром, не приходя в сознание, скончался воспитанник пермской футбольной школы Кирилл Кочетов. Он стал второй жертвой страшной аварии, в которую угодил автомобиль с четырьмя футболистами, ранее выступавшими за «Амкар».
Кириллу был всего 21 год, напоминает пресс-служба пермского клуба. Он, как и его товарищи, был воспитанником пермского «Амкара» и выступал, как и они, за клуб «Уралец ТС» из Нижнего Тагила на правах аренды.
Вечером, 11 октября, четыре пермских футболиста попали в серьезное ДТП. Машина, в которой они ехали, выехала на встречную полосу. Произошло лобовое столкновение с «ГАЗелью». Воспитанник и бывший футболист «Амкара» Евгений Ситников скончался на месте от тяжелых травм. Кирилл Кочетов впал в кому. Кирилл Мыльников и Денис Федорычев отделались легкими ушибами.
Кочетова на вертолете санитарной авиации доставили в Пермскую центральную областную больницу. Врачи долго боролись за его жизнь, но спасти не смогли. Футбольные клубы «Амкар» и «Уралец ТС» выразили соболезнования родным и близким скончавшегося футболиста и выразили готовность оказать любую посильную помощь его семье в этот тяжелый момент.
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Вечером, 11 октября, четыре пермских футболиста попали в серьезное ДТП. Машина, в которой они ехали, выехала на встречную полосу. Произошло лобовое столкновение с «ГАЗелью». Воспитанник и бывший футболист «Амкара» Евгений Ситников скончался на месте от тяжелых травм. Кирилл Кочетов впал в кому. Кирилл Мыльников и Денис Федорычев отделались легкими ушибами.
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Александр Бойцов