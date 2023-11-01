Радио1
Главная / Новости / Общество/ Попавший в ДТП экс-игрок «Амкара» Кочетов скончался в пермской больнице

Попавший в ДТП экс-игрок «Амкара» Кочетов скончался в пермской больнице

01 ноября 2023, 10:56
Фото: istockphoto/SergeyPankratov

Фото: istockphoto/SergeyPankratov

Сегодня утром, не приходя в сознание, скончался воспитанник пермской футбольной школы Кирилл Кочетов. Он стал второй жертвой страшной аварии, в которую угодил автомобиль с четырьмя футболистами, ранее выступавшими за «Амкар».
Кириллу был всего 21 год, напоминает пресс-служба пермского клуба. Он, как и его товарищи, был воспитанником пермского «Амкара» и выступал, как и они, за клуб «Уралец ТС» из Нижнего Тагила на правах аренды.

Вечером, 11 октября, четыре пермских футболиста попали в серьезное ДТП. Машина, в которой они ехали, выехала на встречную полосу. Произошло лобовое столкновение с «ГАЗелью». Воспитанник и бывший футболист «Амкара» Евгений Ситников скончался на месте от тяжелых травм. Кирилл Кочетов впал в кому. Кирилл Мыльников и Денис Федорычев отделались легкими ушибами.


Кочетова на вертолете санитарной авиации доставили в Пермскую центральную областную больницу. Врачи долго боролись за его жизнь, но спасти не смогли. Футбольные клубы «Амкар» и «Уралец ТС» выразили соболезнования родным и близким скончавшегося футболиста и выразили готовность оказать любую посильную помощь его семье в этот тяжелый момент.

Читайте также:

Российский футболист погиб в ДТП на трассе под Екатеринбургом

ТАСС: В Москве водитель погиб под колёсами собственного автобуса

На Камчатке возбудили уголовное дело после гибели ребенка в ДТП
#дтп
#врачи
#помощь
#столкновение
#жизнь
#клуб
#футболист
#машина
Читайте нас в
Иностранцы начали покидать сектор Газа через КПП «Рафах»
al Arabiya: свыше 500 иностранцев покинут Газу через КПП «Рафах»
01 ноября 2023, 11:48

Фото: iStock/sanchezgrande

Свыше 500 иностранцев смогут покинуть территорию сектора Газа через КПП «Рафах». Об этом сообщает телеканал al Arabiya.
Свыше 500 иностранцев смогут покинуть территорию сектора Газа через КПП «Рафах». Об этом сообщает телеканал al Arabiya.

Отмечается, что свыше 500 обладателей иностранных паспортов смогут попасть в Египет из Газы через КПП «Рафах».

Ранее сообщалось, что эвакуация иностранцев, а также раненых палестинцев и жителей с двойным гражданством застопорилась из-за спорта между Египтом и палестинским движением ХАМАС, которые не могли договориться о размещении представителей ООН. Египетская сторона выступила за то, чтобы эвакуацией занимались именно наблюдатели из Организации. Позднее стало известно, что КПП всё-таки открыли для перемещения людей на территорию Египта. 

Читайте также:

КПП «Рафах» откроют для приёма раненых палестинцев из сектора Газа

Египет открыл КПП «Рафах» для приёма раненых палестинцев и иностранцев

Эвакуация иностранцев из сектора Газа застопорилась из-за спора ХАМАС и Египта
#сектор газа
#эвакуация
#иностранцы
#египет
#конфликт
Читайте нас в
Пользователи Сбербанка пожаловались на сбой в мобильном приложении
В Сбербанке заявили, что уже работают над устранением сбоев в приложении
01 ноября 2023, 10:41

Фото: istock / Sitthiphong

Мобильное приложение банка Сбер у некоторых пользователей перестало работать. При входе в приложение всплывает информационное окно, что приложение временно не работает. Об этом сообщает Frank Media.

В приложение не могут зайти с iPhone и смартфонов на операционной системе Android. Пользователи приложения начали жаловаться на некорректную работу примерно с 8 утра.

«Сбербанк Онлайн временно недоступен. Мы уже восстанавливаем его», — пишет в приложении Сбер.
Также, некоторые пользователи пожалось, что у них пропали все активные карты и приложение советует им оформит новые. 

Кроме того, по данным сервиса Downradar, отслеживающем сбои в работе сайтов и приложений, отображает более 200 жалоб по состоянию на 10:30 по московскому времени. 

«Сейчас и правда у клиентов могут быть такие затруднения. Я приношу вам извинения за эти неудобства. Мои коллеги уже занимаются тем, чтобы все исправить», - подтвердил информацию сотрудник поддержки в беседе с журналистом РИА Новости.
Ранее в пресс-релизе Сбербанка сообщалось, что в России повысили ставки по рублёвым вкладам до 14% годовых. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также: 

Центробанк вновь повысил ключевую ставку

Депутат Савченко заявил об ударе по реальному сектору экономики из-за ставки ЦБ

Экономисты раскрыли последствия повышения ключевой ставки до 15%
#мобильное приложение
#окно
#сбербанк
#карты
#приложения
#онлайн
#пользователи
Читайте нас в
В России стартовал отборочный тур чемпионата «АртМастерс-регионы»
01 ноября 2023, 10:38

Фото: пресс-служба АНО «АртМастерс»

В России стартовал отборочный тур индивидуальных и командных соревнований между сборными федеральных округов чемпионата творческих компетенций «АртМастерс-регионы» по направлению «кино». Об этом «Радио 1» сообщили организаторы конкурса.
Отмечается, что основными целями конкурса являются выявление и поддержка талантливой молодёжи и молодых специалистов в сфере киноиндустрии, привлечение новых работников на региональные киностудии, снижение оттока перспективной молодёжи из регионов, а также развитие кинематографа в разных субъектах РФ.

В чемпионате «АртМастерс-регионы» смогут принять участие все желающие в возрасте от 18 до 35 лет. Финальный этап конкурса пройдёт в восьми городах России, включая новые регионы. Одним из городов, завершающих проведение мероприятия, станет подмосковный Красногорск. 

Победители конкурса получат гранд на производство полнометражной кинокартины. 

Читайте также:

Всероссийский экологический диктант пройдёт в России с 9 по 26 ноября

В Жуковском стартовал второй этап конкурса «Педагог года-2024»

Подмосковная молодёжь примет участие в международном форуме «Шаг в будущее»
#кино
#чемпионат
#конкурс
#молодёжь
#регионы
#поддержка
Читайте нас в
Общероссийская акция Тотальный тест «Доступная среда» пройдет с 1 по 10 декабря
01 ноября 2023, 10:37

Фото: istockphoto/Jordi Mora Igual

С 1 по 10 декабря пройдет общероссийская акция Тотальный тест «Доступная среда», посвященная Международному дню инвалидов. Организаторами мероприятия выступают Общероссийский народный фронт и Национальная ассоциация участников рынка ассистивных технологий «АУРА-Тех».
Акция направлена на привлечение внимания граждан к вопросам инклюзии и повышения качества жизни людей с инвалидностью, а также на повышение уровня знаний специалистов социально значимых сфер в вопросах взаимодействия, этики общения и создания доступной среды.

Общероссийская акция Тотальный тест «Доступная среда» — это ежегодная общероссийская акция, направленная на повышение уровня знаний в вопросах доступной среды и инклюзии среди жителей России, включая специалистов различных сфер: социального обслуживания, образования, культуры, спорта, здравоохранения, финансов, благоустройства, транспорта и других профессий.

В ходе тестирования каждый желающий может проверить свои знания на тему организации безбарьерного пространства и общения с людьми с инвалидностью. Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться по адресу: www.total-test.ru. По вопросам проведения акции обращаться к координатору данного мероприятия – Беляевой Наталье Павловне, тел. 8 (926) 863-86-19, test@social-tech.ru.

Читайте также:

Волынец предложила для детей-инвалидов электронные сертификаты на реабилитацию

В Подмосковье покажут инклюзивный спектакль

Волынец предложила ввести бесплатное питание для детей-инвалидов в школе
#тест
#доступная среда
#акция
#мероприятия
#инвалиды
Читайте нас в
Опубликован график работы приёмной правительства Подмосковья в ноябре
01 ноября 2023, 10:31

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Опубликован график приема граждан в Правительстве Московской области на ноябрь 2023 год.
График работы приёмной Правительства Подмосковья на ноябрь.



 

  
Также опубликовано расписание приёмов адвокатами Московской областной коллегии адвокатов.


Стоит отметить, что с датами приемов можно ознакомиться на официальной сайте администрации губернатора Московской области в разделе «Обращения граждан».

Бесплатные юридические консультации оказываются только жителям Московской области.

Читайте также: 

Андрей Воробьёв рассказал о кадровых перестановках в Подмосковье

Пользователи Сбербанка пожаловались на сбой в мобильном приложении

В центр отбора на службу по контракту в Балашихе поступила техника для обучения
#подмосковье
#график
#правительство
#расписание
#консультации
#обращения
Читайте нас в
Израильский посол прокомментировал данные ООН о гибели женщин и детей в секторе Газа
Посол Израиля Бен Цви не согласился с данными ООН о гибели детей и женщин в Газе
01 ноября 2023, 10:30

Фото: istock / Ekaterina_Lin

Израильский посол Александр Бен Цви не согласился с данными ООН о смертях женщин и детей в секторе Газа. Его слова приводит РБК.

«Я не думаю, что 70 процентов погибших — это женщины и дети. Я считаю, что эти цифры просто неправильные. У них же нет, у всех этих агентств, точных данных. Они получают эти данные из министерства здравоохранения ХАМАС, которое контролируется ХАМАС. Надо действительно проверять все эти данные», — заявил посол.
Бен Цви утверждает, что Армия обороны Израиля не наносит удары по гражданскому населению.

Он считает, что проблема в том, что движение ХАМАС использует людей в качестве живого щита. Кроме того, посол заявил, что Израиль предупреждал жителей и просил их уйти на южную сторону, так как север будет под ударом. Но, как утверждает дипломат, ХАМАС не позволил жителям уйти.

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

Читайте также: 
Армия Израиля подтвердила удар по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа

ХАМАС: Большое число израильских солдат убиты и ранены в Газе

Израильский план по уничтожению ХАМАС выполнен на 10%


#операция
#израиль
#армия
#женщины
#посол
#план
#министр
#хамас
Читайте нас в
ХАМАС опубликовало списки иностранцев, которые могут покинуть сектор Газа
01 ноября 2023, 09:22

Фото: istock / sanchezgrande

Палестинское радикальное движение ХАМАС опубликовало список иностранцев, которые смогут покинуть сектор Газа. Информацию сообщает ТАСС.

В списках оказали граждане Палестины с двойным гражданством, а также граждане Австралии, Австрии, Болгарии, Иордании, Индонезии, Чехии Финляндии и Японии. Кроме тоо, покинуть регион могут сотрудники Международного Красного Креста.

Люди смогут пройти через контрольно-пропускной пункт «Рафах» в среду, 1 ноября. Также перечисленных граждан попросили прийти к КПП в 7:00 (8:00 по мск) в целях упрощения процесса перехода.

Ранее сообщалось, что ХАМАС второй раз за сутки обстреляли Тель-Авив. Это было сделано в ответ на обстрел сектора Газа со стороны Израиля. В результате обстрела лагеря Джебалия погибли 400 человек.

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

Читайте также: 

Армия Израиля подтвердила удар по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа

ХАМАС: Большое число израильских солдат убиты и ранены в Газе

Израильский план по уничтожению ХАМАС выполнен на 10%
#движение
#регион
#сотрудники
#люди
#израиль
#хамас
Читайте нас в
В России массово ищут мастеров по маникюру и шугарингу для подготовки к Новому году
В России вырос спрос на работников сферы красоты и фитнеса
01 ноября 2023, 09:01

Фото: IStock/jacoblund

Салоны красоты и фитнес-клубы массово ищут дополнительных сотрудников в преддверии Нового года. С начала осени число вакансий в сфере красоты и фитнеса увеличилось на 31% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, говорится в исследовании сервиса «Авито Работа» (Есть в распоряжении «Радио 1»).
В частности, прирост числа вакансий для мастеров по шугарингу и маникюру составил 39% и 37% соответственно. В этом году мастерам шугаринга в среднем предлагают 46 562 рубля, что на 17% больше, чем в аналогичном периоде в прошлом году. Зарплаты мастеров по маникюру выросли на 11% (69 947 рублей). Также вырос спрос на парикмахеров, в этом году работодатели готовы платить в среднем на 12% больше, чем в прошлом году (64 845 рублей).

Зарплаты тренеров в этом году тоже выросли. Так как спрос на специалистов в этой сфере вырос в 3,5 раза, работодатели подняли зарплаты на 41%. Теперь средняя зарплата тренеров составляет 66 005 рублей.

В общем осенью 2023 года в сфере фитнеса и красоты средняя предлагаемая заработная плата составляет 58 597 рублей, что на 11% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Читайте также: 

Фитнес-индустрия заявила о сильнейшем дефиците кадров

Фитнес-клубы пожаловались на проблемы с тренажёрами из-за параллельного импорта

Аналитики назвали топ-10 профессий с самыми быстрорастущими зарплатами
#зарплата
#спрос
#фитнес
#новый год
Читайте нас в
ABC: Около 200 роботов-волков установили в Японии для устрашения диких зверей
01 ноября 2023, 08:14

Фото: istockphoto/Wirestock

В Японии в последнее время участились случаи вторжения в пределы частной собственности диких животных, особенно медведей. Для того, чтобы отпугивать их, во многих сельских районах страны установили около 200 механизированных роботов-волков.
Механические копии серых хищников снабжены красными светодиодными глазами и встроенными динамиками, которые периодически издают устрашающие звуки, рассказал телеканалу ABC News представитель компании-разработчика Ohta Seiki Ота Юджи. Искусственные волки могут издавать звуки выстрелов, лаять и подражать голосам людей. По словам Юджи, все это отпугивает диких животных, а роботизированные чучела уже доказали свою эффективность. Жалоб от местных жителей пока не поступало, добавил он.

Как пишет телеканал, дизайн волка-робота вызвал у публики критику и насмешки, но фигура зверя выглядит достаточно убедительно, чтобы напугать животных. В то же время, она сохраняет заметный элемент театральной искусственности, что гарантирует то, что люди не будут введены в заблуждение относительно искусственной природы робота и не бросятся в панике бежать от него.

Читайте также:

В Приморском крае медведь растерзал рыбака

В Японии началось нашествие медведей

MS: В Японии медведь растерзал пенсионерку
#дизайн
#компании
#люди
#япония
#волк
#робот
#животные
Читайте нас в
Достижения.рф