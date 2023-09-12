Попова предупредила о рисках «гаражных» генетических технологий

Фото: сайт Кремля
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что развитие технологий позволяет конструировать новые возбудители инфекций в частных лабораториях. Однако от подобных «гаражных» генетических технологий много рисков, пишет РИА Новости.
«Развитие науки, развитие технологий позволяет сегодня конструировать новые возбудители на уровне каких-то частных лабораторий, даже есть термин — «гаражная генетика», когда уровень приборного оборудования, доступность его и уровень знаний позволяет делать это, что называется, в гараже. Рисков очень много», — цитирует агентство слова Поповой в ходе сессии ВЭФ «Суверенитет в области биологической безопасности».
Она добавила, что пандемия COVID-19 научила многому, и все уроки должны быть извлечены максимально.
Читайте также:
Путин прибыл во Владивосток, где примет участие в мероприятиях ВЭФ
«Росатом» может построить новую АЭС на Дальнем Востоке
В России исключили риск завоза «болезни легионеров»
Диана Аванесян