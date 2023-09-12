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Попова предупредила о рисках «гаражных» генетических технологий

12 сентября 2023, 04:20
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что развитие технологий позволяет конструировать новые возбудители инфекций в частных лабораториях. Однако от подобных «гаражных» генетических технологий много рисков, пишет РИА Новости.

«Развитие науки, развитие технологий позволяет сегодня конструировать новые возбудители на уровне каких-то частных лабораторий, даже есть термин — «гаражная генетика», когда уровень приборного оборудования, доступность его и уровень знаний позволяет делать это, что называется, в гараже. Рисков очень много», — цитирует агентство слова Поповой в ходе сессии ВЭФ «Суверенитет в области биологической безопасности».

Она добавила, что пандемия COVID-19 научила многому, и все уроки должны быть извлечены максимально.

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12 сентября: какой сегодня праздник, приметы и традиции
12 сентября 2023, 00:04

Фото: iStock/puflic_senior

12 сентября отмечается сразу несколько праздников. Православные в этот день отметят день перенесения святых мощей князя Александра, а те, кто не причастен к церковным торжествам, с удовольствием отметят День видеоигр и День джипера. Подробнее о праздниках читайте в материале «Радио 1».

День подразделений МВД РФ по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите


В народе этот праздник принято называть Днем подразделений по защите свидетелей. В структуре МВД подразделение было создано в 2008 году. Его отмечают те сотрудники полиции, работа которых связана с защитой жизни людей, находящихся под государственной защитой.

День семейного общения

 
В некоторых странах 12 сентября ежегодно отмечается День семейного общения. История праздника неизвестна, однако, празднование уютного, домашнего торжества набирает популярность. По некоторым данным, праздник был создан для привлечения внимания к проблемам внутри семьи, связанных с недостатком общения и непониманием. В этот день следует наладить коммуникацию с родными и близкими, а также уделить особенное внимание детям.

 

Международный день вязания крючком

 
Творческий праздник отмечается рукодельницами по всему миру. История возникновения праздника уходит в далекое прошлое. Исследователи обнаружили в Египте вязаные носки, датируемые 300-500 гг. н. э. Считается, что это первое вязаное изделие, которое было изготовлено с помощью крючка. Отмечается, что такой вид рукоделия был популярен во многих социальных слоях. С помощью вязания бедные зарабатывали себе на жизнь, а состоятельные семьи таким образом проводили досуг.
 

День джипера


Стартовала регистрация на забег «Народный трейл» в Подмосковье
Стартовала регистрация на забег «Народный трейл» в Подмосковье


12 сентября в России принято отмечать праздник, посвященный первому отечественному внедорожнику, который был создан в 1941 году в НАТИ под руководством инженера-конструктора А.Ф. Андронова. Этот праздник отмечают все любители экстремального вождения. В обществе автомобилистов считается, что в этот день необходимо собираться вместе, делиться своими автомобильным подвигами и страстями к бездорожью.

День видеоигр


12 сентября отмечается День видеоигр. Праздник создан для того, чтобы вспомнить о культуре видеоигр, провести виртуальные соревнования с другими игроками и поделиться навыками с новичками. Праздник отмечают с 1996 года. Торжество особенно распространено в США, где для игр созданы специальные рестораны и клубы.
 

Александр Сытник


12 сентября отмечается церковный праздник – день Александра Сытника. В этот день православная церковь вспоминает Александра Невского. Князь известен своими достижениями в сражениях. Невскому не исполнилось и 20-ти лет, когда он впервые разбил шведские корабли на реке Неве. 12 сентября считается днем перенесения святых мощей князя.
Согласно традициям, в этот день нельзя сплетничать, говорить лишнее. Считается, что также нельзя никого судить даже за негативные поступки, также не следует считать мелочь до полудня, брать в дом котенка и брать в руки карты. Плохой приметой станет мытье головы. Раньше считалось, что человек после мытья волос в этот день может облысеть. 

Именины: Ян,Федор, Теодор, Степан, Петр, Павел, Макар, Леонид, Игнат, Иван, Денис, Даниил, Григорий, Гавриил, Афанасий, Алексей, Александр, Прасковья, Милица, Елизавета.

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#подмосковье
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#досуг
#семьи
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Актриса Мария Скуратова умерла в 90 лет
Советская и российская актриса Мария Скуратова умерла в 90 лет
11 сентября 2023, 23:08

Фото: iStock/Marat Musabirov

Советская и российская актриса театра, кино и ТВ Мария Скуратова скончалась в возрасте 90 лет. Об этом сообщает «Российская газета».
«На 91-м году ушла из жизни заслуженная артистка России Мария Морицевна Скуратова. Сразу же по окончании Театрального училища имени Щукина Мария Морицевна была принята в труппу Театра Армии, куда ее пригласил выдающийся режиссер Алексей Дмитриевич Попов. С тех пор более 65 лет всю свою творческую жизнь она посвятила Театру Армии», — цитирует издание текст некролога.

Отмечается, что интеллигентная, глубокая, умная, Мария была из тех артистов, на которых держится русский реалистический театр.

Скуратова кроме спектаклей появлялась и на телеэкранах. Актриса известна по ролям в фильмах «Дядя Ваня», «Завещание», «Эхо».

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Конгрессвумен Грин рассказала о психическом состоянии Трампа
Конгрессвумен Грин: Трамп невероятно здоров, полон сил и в здравом уме
11 сентября 2023, 22:38

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин рассказала о нынешнем состоянии бывшего американского лидера Дональда Трампа, об этом она написала на своей странице в X.
«Он невероятно здоров, полон сил, активен, чрезвычайно в здравом уме», - прокомментировала ситуацию Грин.

К посту она также прикрепила совместную фотографию с бывшим президентом. 

Ранее стало известно, что граждане Соединенных Шатов считают, что их нынешний глава Джозеф Байден слишком стар, чтобы переизбираться на второй срок. Говоря о психическом здоровье, 46 процентов убеждены, что Дональд Трамп может взять на себя роль президента, в то время как за Байдена в этом вопросе выступили 36 процентов.

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#дональд трамп
#здоровье
#джозеф байден
#конгресс сша
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МО Польши договорилось с Lockheed Martin о совместном производстве РСЗО HIMARS
11 сентября 2023, 21:58

Фото: iStock/3D_generator

США и Польша подписали соглашение о производстве реактивных систем залпового огня типа HIMARS, сообщила американская компания Lockheed Martin.
«Согласно условиям рамочного соглашения, 486 автомобилей будут собраны в Польше с началом поставок в 2026 году. Помимо этого, будут произведены десятки тысяч ракетных боеприпасов», - говорится в сообщении компании. 

В пресс-релизе отметили, что страны договорились о производстве «десятка тысяч» ракет.

Ранее бывший американский морпех Брайан Берлетик заявил, что Вооруженные силы России с легкостью уничтожат американские дальнобойные ракеты ATACMS, которые США собираются передать Украине. Отмечается, что этот тип ракет, в теории, мог бы позволить киевскому режиму наносить удары вглубь России.

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#соглашения
#сша
#польша
#ракета
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Украина собирается продать имущество Артемия Лебедева в Киеве
ФГИ Украины: Жилье дизайнера Лебедева в центре Киева продадут или сдадут в аренду
11 сентября 2023, 21:46

Фото: РИА Новости/Ирина Мотина

Имущество известного российского дизайнера и блогера Артемия Лебедева в Киеве продадут или сдадут в аренду, об этом сообщили в Фонде государственного имущества Украины (ФГИУ).
В ФГИУ заявили, что получили активы дизайнера. У Лебедева были две квартиры в центре Киева, их планируют подать или сдать в аренду. Полученную сумму передадут в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Отмечается, что квартиры Лебедева, одна из них площадью в 138,5 квадратных метров, вторая – 193,2, также принадлежали совладельцу его студии дизайна — программисту Константину Моршневу.

Дизайнер находится под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Ранее Высший антикоррупционный суд Украины изъял у Лебедева все киевское имущество.

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#суд
#квартиры
#имущество
#дизайнеры
#киев
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В Госдепе военные учения Армении и США назвали рутинными
11 сентября 2023, 21:19

Фото: iStock/Im Yeongsik

В Госдепе США прокомментировали военные учения Армении и США.
В США также отметили, что эти учения никак не связаны с напряженностью между Азербайджаном и Арменией. 

Отметим, что трансляцию брифинга вел официальный Youtube-канал Госдепартамента США.

Ранее стало известно, что в Армении стартовали армянско-американские военные учения с миротворцами США Eagle Partner 2023. При этом в Минобороны Армении объяснили, что благодаря этому будет повышен уровень оперативной совместимости с американскими силами в международных миротворческих миссиях.

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#сша
#военные
#учения
#минобороны
#армения
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КГБ Белоруссии связал теракты СБУ с учениями ОДКБ
11 сентября 2023, 21:07

Фото: iStock/Three Spots

В КГБ Белоруссии предположили, что СБУ (Служба безопасности Украины) могла готовить диверсии против военных в ходе учений ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности), сообщает «Белта».
«Почему теракты готовились именно сейчас? КГБ полагает, что это связано с учениями ОДКБ, которые недавно прошли в Беларуси. Любой инцидент с уничтожением военной техники или убийством военнослужащих стал бы новостью мирового масштаба», - прокомментировали ситуацию в ОДКБ. 

Ранее в Белоруссии обезврежены три боевые ячейки иностранных спецслужб. В эфире телеканала «Беларусь 1» также анонсировали, что 11 сентября вечером на телеканале выйдет фильм «На побегушках у СБУ», в котором будут раскрыты подробности задержания.

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#сбу
#белоруссия
#теракт
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В Минпросвещения рассказали о насилии и угрозах в отношении учителей из новых регионов РФ
Замминистра просвещения Бугаев: Учителям из новых регионов РФ угрожают насилием
11 сентября 2023, 20:37

Фото: iStock/AlexLinch

Учителя, которые работаю в новых регионах РФ, постоянно получают угрозы и даже подвергаются насилию с украинской стороны, об этом заявил первый замминистра просвещения России Александр Бугаев в интервью «РИА Новости».
«И сейчас угрожают. Те педагоги, которые работают в наших четырех субъектах, находящихся в этой ситуации, это герои, абсолютные герои, потому что с украинской стороны угрожают. И не только угрожают - пытаются применять и различные насильственные действия к педагогам», - прокомментировал ситуацию Бугаев. 

Он также отметил, что несмотря на весь этот ужас, педагоги продолжают выходить на работу.

Бугаев напомним, что школьник в новых регионах России обеспечены бесплатным горячим питанием.

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#школьник
#герои
#педагоги
#минпросвещения
#новые регионы
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Аналитик Дробиз: Рынок алкоголя сегодня стабилен
11 сентября 2023, 19:19

Фото: istockphoto.com/Tero Vesalainen

Руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз заявил о стабильности алкогольного рынка в России.
При этом он отметил, что потребление населением алкоголя выросло за счёт демографического аспекта.

«Сейчас восстанавливается молодежная демография, с каждым годом молодежи в группе населения от 18 до 30, становится больше. Тот провал рождаемости, который был с 1990 по 2002 год закончился. И новое поколение уже вышло в возраст употребления алкоголя», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Дробиз.

Он добавил, что население необходимо призывать к здоровому образу жизни. При этом, по его мнению, сейчас вместе со стабильным потреблением спиртного люди чаще стали заниматься спортом и более ответственно подходить к своему здоровью.

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#демография
#алкоголь
#рынок
#россияне
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