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«Популистские предложения»: Вассерман объяснил, почему нельзя голосовать за мультгероев

Вассерман раскритиковал идею голосования за «сказочного персонажа»
18 сентября 2023, 14:14
Фото: IStock/BobGrif

Фото: IStock/BobGrif

Сентябрьский урок «Разговоров о важном» приурочат к 50-летнему юбилею ЦИКа. В честь этого младшеклассникам предложат выбрать президента сказочной страны. В избирательных бюллетенях — Карабас-Барабас, Золушка, Винни-Пух, Лиса Алиса и Баба-яга
Однако депутат Госдумы Анатолий Вассерман к идее отнёсся с осторожностью. В беседе с «Радио 1» он заявил, что инициатива объясняет существование возрастного ценза на выборах.
«Дело даже не в том, что персонажи мультяшные, а в том, что их предложения откровенно популистские. В данном случае пожелания откровенно детские, поэтому невозможно всерьёз выбирать между такими пожеланиями. С моей точки зрения, это очень хорошая иллюстрация того, что на выборах необходимо тщательно обдумывать те предложения, а когда не обдумываешь, становишься предметом манипуляции <....> К сожалению, я слишком хорошо помню, к чему привело массовое непонимание сложностей политических процессов в горбачёвские и ельцинские времена», — сказал Вассерман.

При этом, сопоставление мультгероев с реальными политическими деятелями возможно.
«Я видел довольно много сопоставлений [Владимира] Жириновского с Лисой Алисой, а [Геннадия] Зюганова с Карабасом Барабасом», — сказал Вассерман.
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#анатолий вассерман
#депутат
#выборы
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Глава Каширы Шувалов посетил железнодорожную станцию Ожерелье
18 сентября 2023, 14:48

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов совместно с Председателем Совета депутатов Сергеем Буровым посетил железнодорожную станцию Ожерелье, где обсудили с руководством и коллективом станции деятельность предприятия, его дальнейшее развитие и наградили сотрудников за трудовые достижения.
Железнодорожная станция Ожерелье, основанная в 1900 году, по сей день выполняет много видов работ с пассажирскими грузовыми поездами, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Кашира. ​

Станция Ожерелье Павелецкого направления ежедневно способствуют сообщению между городами ​России. 
Отдельных слов заслуживает внутренняя структура организации станции. Почти 50 километров путей, десятки поездов, порядка трёх тысяч вагонов ежесуточно – практически непрерывным потоком станция пропускает составы всех видов сообщения, от пригородных и пассажирских до грузовых и почтово-багажных», — сообщает глава Каширы Михаил Шувалов. 

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Женщина работает водителем автобуса на производственном участке «Кашира». 
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#михаил шувалов
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В подмосковной Кашире активно собирают урожай
18 сентября 2023, 14:26

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

В городском округе Кашира сельскохозяйственные предприятия продолжают сбор урожая.
Сельскохозяйственные предприятия уже на 61% выполнили план по уборке зерновых и зернобобовых культур, на 71% по рапсу и на 36% по картофелю, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.

На 15 сентября яровые зерновые убраны на площади почти 4 тысяч га, а общий объём собранного урожая составил 15 тысяч тонн.

Специалисты сообщают, что осталось собрать урожай с территории земель на 9 га.

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На территории Каширской ЦРБ поселилось беличье семейство.

В Кашире почтили память героев СВО.

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#план
#кашира
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Две участницы из Подмосковья стали победительницами проекта «ТопБЛОГ»
18 сентября 2023, 14:22

Фото: АНО «Россия – страна возможностей»

Представительницы Московской области Татьяна Золотарёва и Вероника Чурсина вошли в число победителей проекта «ТопБЛОГ». Финал третьего сезона проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» в категории «Блогеры» прошёл в Москве в онлайн-формате, сообщили организаторы.
Проект «ТопБЛОГ» реализуют в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». По итогам конкурсных соревнований были отобраны 102 финалиста из 44 регионов России. 21 из них получил статус победителя проекта в категории «Блогеры». 
«Менее чем за полгода вы смогли привлечь в свои блоги уже более 620 тыс подписчиков. Это потрясающий результат. Более 4 тыс блогеров из 44 регионов России боролись за звание лучших в новом сезоне проекта «ТопБЛОГ» в категории «Блогеры», но лишь 102 человека дошли до финала. Ваши слова находят отклик в сердцах аудитории, и это главный результат вашей работы», – сказал замгендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов
По итогам конкурсных испытаний в число победителей вошли Татьяна Золотарёва и Вероника Чурсина из Московской области. Благодаря проекту блоги участниц значительно выросли. Они разнообразить свой контент и набрать большое количество просмотров. 


 
Золотарёва – учительница начальных классов, ведёт блог «Будни учителя-блогера» в соцсети «ВКонтакте» о том, как, грамотно распределяя время, реализовывать все свои желания и при этом не получить профессиональное выгорание. Как говорит Татьяна, она – учитель высшей категории, музыкант, актриса, танцовщица, спортсменка, полиглот и заботливая мама 127 детей.
 
С блогом Татьяны можно ознакомиться по ссылке.


 
Вероника Чурсина ведет блог «Бытсоветчица» на площадке «Дзен». Её блог – это экономический лайфстайл от трудоголика с любовью к сбережению сил, времени и средств. 
 
Блог Чурсиной можно найти по ссылке
 
Победители и финалисты проекта стали обладателями эксклюзивных призов. 

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#подмосковье
#московская область
#женщины
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Одну из центральный улиц Петербурга превратят в культурный квартал
18 сентября 2023, 14:00

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

В Санкт-Петербурге преобразят Думскую улицу в центре города, превратив её в культурный квартал. Об этом сообщает издание «Петербургский дневник».
Председатель Комитета по общественному питанию в секторе крупного бизнеса петербургской «Деловой России» Виталий Свидовский и глава администрации Центрального района Елена Фёдорова провели бизнес-завтрак, в рамках которого обсудили реконструкцию улицы.

«‎Думская – это не просто улица, это практически целый квартал в сердце Петербурга. Туристически это одно из самых центральных мест. И хотелось бы, чтобы там появились не просто рестораны, а культурный квартал: маленькие театры, галереи, хорошие рестораны, кофейни. Хотелось бы, чтобы туда приезжали туристы и жители Петербурга и гордились им», – выразил свои пожелания Свидовский.

Кроме того, Свидовский является генеральным директором сети ресторанов «Теремок». Он заявил о готовности руководства разместить точку на обновлённой Думской, сообщает «Петербургский дневник»

Фёдорова, в свою очередь, заявила, что в настоящее время проводятся различные переговоры с предпринимателями, а также встречи с местными жителями, чтобы в итоге получить улицу, которая придётся по вкусу всем. В планах также рассматривается возможность сделать её пешеходной.

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#санкт-петербург
#реконструкция
#улица
#культура
#рестораны
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В селе Семёновское открыли стелу «Населённый пункт воинской доблести»
18 сентября 2023, 14:00

Фото: местное отделение «Единой России»

В селе Семёновское Можайского городского округа торжественно открыли стелу «Населённый пункт воинской доблести». Об этом сообщает интернет-издание «Можайск. Новая жизнь».
Закон о присвоении почётного звания селу Семёновское и деревне Мокрое за вклад в победу над фашистами в 2020 году приняла Мособлдума. К сентябрю 2023-го там установили памятные стелы.
 
На торжественной церемонии открытия стелы в Семёновском присутствовали депутаты Мособлдумы, ветеран Великой Отечественной войны Татьяна Фёдоровна Калашникова, труженики тыла, военные, юнармейцы и местные жители.
«Можайская земля полна примеров мужества и воинской доблести. Пусть эта стела станет символом доблести и героизма наших защитников. Пусть подвиг солдат навсегда будет примером мужества, храбрости и любви к своей стране», – заявил на церемонии депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев.
Мероприятие завершилось минутой молчания, а также возложением венков и цветов к стеле.
 
Открытие ещё одной памятной стелы «Населённый пункт воинской доблести» в деревне Мокрое состоится 23 сентября в полдень. Также почётное звание предложили присвоить рабочему поселку Уваровка.

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#можайск
#история
#вов
#великая отечественная война
#мособлдума
#подмосковье
#московская область
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ФСБ задержала двух диверсантов в Ростовской области
В Ростовской области задержали двух украинских агентов при подготовке к поджогу
18 сентября 2023, 13:55

Фото: istock/Chalabala

В Ростовской области задержаны украинские агенты из «Легиона «Свобода России»* в момент приготовления к преступлению. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.
Два украинских диверсанта намеревались осуществить поджог административного здания. При задержанных были обнаружены бутылки с разжигательной смесью и заполненные бланки контрактов на прохождение военной службы в рядах ВСУ. По информации ведомства, действовали агенты по заданию террористической организации.  

В настоящее время, в отношении диверсантов возбуждены уголовные дела. Устанавливается круг лиц, причастных к преступлению.  

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#предприятия
#всу
#рф
#сбу
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В Кашире провели ежегодную экологическую акцию «Наш лес. Посади свое дерево»
18 сентября 2023, 13:39

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов принял участие в ежегодной экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево» и вместе с ветераном Верой Пановой высадил деревце краснолистной черемухи.
Центральной площадкой проведения акции стал сквер имени генерала Белова, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.

Также в акции приняли участие активные жители муниципалитета, долголеты, ветераны, школьники и представители администрации.

Организаторы акции подготовили все необходимые инструменты для посадки саженцев. 

В рамках акции жители высадили свыше 200 саженцев туи, спиреи, гортензии и черемухи.

Все участники акции после посадки деревьев могли подкрепиться обедом из полевой кухни и согреться горчим чаем. 


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Акция «Наш лес. Посади своё дерево» собрала на центральной площадке около 1,8 тыс человек.

В Красногорске высадили порядка 1000 саженцев в рамках экологической акции.

«Дерево – это символ жизни»: В Подмосковье высадили 4 гектара соснового леса.
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Опрос: школьники стали чаще использовать голосовые помощники в учёбе
Опрос «Яндекс Рекламы»: школьники регулярно пользуются чат-ботами для учёбы
18 сентября 2023, 13:10

Фото: iStock/Prostock-Studio

Российские школьники начали чаще интересоваться сферой IT и программированием, а также гаджетами, помогающими в учёбе. С результатами опроса «Яндекс Рекламы» ознакомилась «Газета.Ru»
За текущий год значительно вырос спрос ( 43%) на голосовые помощники, которыми школьники ежедневно пользуются для поиска информации по учёбе. На 19% возросла популярность чат-ботов, а на 13% – музыка для учёбы. Также заметно увеличение запросов в интернете об интерактивных досках, они возросли на 14%.

Бизнес-партнёр индустрии EdTech в «Яндексе» Анастасия Митькина сообщила, что 87% поисковых запросов, связанных с детским образованием, содержат в себе названия конкретных учебных заведений. По её словам, в последнее время наблюдается развитие интернет-сайтов различных детских садов и школ, которые стремятся усилить присутствие в сети.

Также «Газета.Ru» уточняет, что согласно исследованию, растёт и интерес школьников к сфере IT и программированию. Родители и сами школьники начали активнее интересоваться курсами по 3D-графике ( 26%), графическому дизайну ( 13%), а также другими занятиями, связанными с разработкой детьми программ. 

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#дети
#школьники
#программирование
#it
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Украинцы угрожают смертью сбежавшему из России Гребенщикову*
Певец Гребенщиков* заявил, что отказался от выступлений на Украине из-за угроз
18 сентября 2023, 13:07

Фото: istock/Pro2sound

Рок-исполнитель Борис Гребенщиков* отказывается выступать на Украине из-за высказываний жителей страны. Об этом он сообщил изданию Financial Times.
По словам артиста, украинцы пишут ему оскорбительные письма и угрожают ему. 

«Половина украинцев думают: «О, хороший русский — это мертвый русский». Я получаю много подобных писем», — рассказал Гребенщиков*.

Музыкант также назвал положение страны, в которой он родился и вырос - трагическим и заверил, что возвращаться в Россию или Украину не намерен, так как опасается за свою жизнь. Гребенщиков* добавил, что для жизни и творчества ему больше подходит Англия, где он продолжает работать. Артист отметил, что хотел бы помочь и русским и украинцам, но не знает как. 

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* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.


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#иностранный агент
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