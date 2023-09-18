«Популистские предложения»: Вассерман объяснил, почему нельзя голосовать за мультгероев

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Сентябрьский урок «Разговоров о важном» приурочат к 50-летнему юбилею ЦИКа. В честь этого младшеклассникам предложат выбрать президента сказочной страны. В избирательных бюллетенях — Карабас-Барабас, Золушка, Винни-Пух, Лиса Алиса и Баба-яга
Однако депутат Госдумы Анатолий Вассерман к идее отнёсся с осторожностью. В беседе с «Радио 1» он заявил, что инициатива объясняет существование возрастного ценза на выборах.
При этом, сопоставление мультгероев с реальными политическими деятелями возможно.
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«Дело даже не в том, что персонажи мультяшные, а в том, что их предложения откровенно популистские. В данном случае пожелания откровенно детские, поэтому невозможно всерьёз выбирать между такими пожеланиями. С моей точки зрения, это очень хорошая иллюстрация того, что на выборах необходимо тщательно обдумывать те предложения, а когда не обдумываешь, становишься предметом манипуляции <....> К сожалению, я слишком хорошо помню, к чему привело массовое непонимание сложностей политических процессов в горбачёвские и ельцинские времена», — сказал Вассерман.
«Я видел довольно много сопоставлений [Владимира] Жириновского с Лисой Алисой, а [Геннадия] Зюганова с Карабасом Барабасом», — сказал Вассерман.Читайте также:
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Екатерина Шмакова