Популярные агрегаторы такси пользуются лазейкой в новом законе о такси

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Агрегаторы такси нашли способ приспособиться к требованиям нового закона, регулирующего отрасль.
«Известия» пишут, что закон в силу 1 сентября. Он требует, чтобы все водители имели разрешение на работу в такси. Правда, обзавестись документами успели далеко не все. Это привело к тому, что водителей на линиях стало меньше, а также выросли цены на перевозки.
Таксопарки нашли выход из сложившейся ситуации. Чтобы сдерживать цены и не терять клиентов, они вместо услуги такси стали пользоваться услугой аренды автомобиля с экипажем. Таким образом вместо договора публичной оферты перешли на договор фрахтования. Такая услуга в некоторых случаях стоит в 2 раза дешевле. Привлекать к ней можно и водителей, не имеющих разрешения на работу в такси.
В пресс-службе «Яндекса» ответили, что компания не меняла тип договоров с водителями и партнерами. В компании отрицают переход на новый формат работы. Компания «Максим» работу по новым типам договоров подтвердила.
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Таксопарки нашли выход из сложившейся ситуации. Чтобы сдерживать цены и не терять клиентов, они вместо услуги такси стали пользоваться услугой аренды автомобиля с экипажем. Таким образом вместо договора публичной оферты перешли на договор фрахтования. Такая услуга в некоторых случаях стоит в 2 раза дешевле. Привлекать к ней можно и водителей, не имеющих разрешения на работу в такси.
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Мария Фирсова