Pornhub прокомментировал передачу Израилю денег с видео порноактрисы Мии Халифы

Фото: istock / fabioderby
Сервис по просмотру видео для взрослых Pornhub дал комментарий на передачу финансов Израилю c доходов от видео бывшей порнозвезды Мии Халифы. В беседе с изданием Indy100 компания опровергла эту информацию.
Сведения о том, что сервис якобы передаст деньги от видеороликов с девушкой в фонды помощи Израилю, стали появляться в социальной сети X (ранее Twitter). Кроме того, информация была приведена в ролике с лого американского телеканала MSNBC.
Напомним, ранее Миа Халифа публично поддержала ХАМАС, она также призывала «освободить Палестину». Также Миа Халифа лишилась контракта с Playboy после публичной поддержки исламистского движения. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
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«Миа Халифа потеряла свой заработок с видео на Pornhub. Так порнозвезда заплатила за свою поддержку ХАМАС», — говорилось в видео.
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Алина Юрчак