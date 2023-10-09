Портрет погибшего в зоне СВО волоколамца передали его семье

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск
В Волоколамске картину с изображением погибшего в зоне СВО Сергея Терешкова 14-летняя Василина Душкевич передала его вдвое и сыну. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Воспитанники волоколамской студии изобразительного искусства «Радуга» ЦКТ «Родники» в увековечили память героев Спецоперации, Афганистана, Чечни и ветеранов Великой Отечественной войны. Среди изображённых воинов — волоколамец Сергей Терешков.
Выставка картин проводилась в студии изобразительного искусства «Радуга». Кроме этого, потрет погибшего бойца был первой написанной маслом картиной юной художницы.
Стоит отметить, что по окончанию выставки юная художница подарила свою картину жене погибшего.
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«Перед тем, как начать писать портреты наших героев, мы изучали их биографию, после чего спрашивали у семьи разрешение. Алла, супруга Сергея Терешкова, сразу согласилась. Наша Василина Душкевич самой первой вызвалась написать портрет погибшего в СВО волоколамца»,– объяснила руководитель студии Ольга Булычёва.
«Каждый солдат достоин внимания и уважения. Пусть они останутся в веках, в наших портретах, чтобы люди их помнили. Прочитав биографию нашего воина Сергея Терешкова, о его семье, мне захотелось написать его портрет для нашей выставки. Рисунок дался мне не просто. Писала его около недели. Такие у него грустные глаза на фото, очень жалко героя», – поделилась Василина Душкевич.
Стоит отметить, что по окончанию выставки юная художница подарила свою картину жене погибшего.
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Мира Полтева