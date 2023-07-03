Порядка 2,5 млн вызовов, требующих быстрого реагирования, поступило на номер «112» от жителей Подмосковья

Фото: пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112
С начала года на линию службы спасения Системы-112 Московской области поступило около 6 миллионов вызовов, сообщает «Радио 1» пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112. В их числе справочные, вызовы из других регионов, требующие помощь лингвиста или психолога, и многие другие.
Операторы службы спасения зафиксировали около 2,5 миллионов обращений, требующих помощи служб экстренного реагирования.
Вызов в единую службу спасения можно осуществить и при отсутствии денежных средств на балансе мобильного телефона, а также при отсутствии SIM-карты в телефоне, при условии, что данное средство связи находится в зоне действия сети.
Служба быстрого реагирования «112» готова прийти на помощь жителям и гостям Подмосковья 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
Жители Подмосковья обратились в экстренные службы более 75 млн раз.
В Подмосковье на номер «112» поступило более 10 тыс. СМС-сообщений.
Система-112 Подмосковья напомнила как получить помощь в экстренных ситуациях.