Порядка 2,5 млн вызовов, требующих быстрого реагирования, поступило на номер «112» от жителей Подмосковья

Жители и гости Подмосковья могут вызвать пожарную охрану, аварийную службу газа, скорую помощь, службу «Антитеррор» и другие службы по единому номеру служб быстрого реагирования — «112».

С начала года на линию службы спасения Системы-112 Московской области поступило около 6 миллионов вызовов, сообщает «Радио 1» пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112. В их числе справочные, вызовы из других регионов, требующие помощь лингвиста или психолога, и многие другие.

Операторы службы спасения зафиксировали около 2,5 миллионов обращений, требующих помощи служб экстренного реагирования.





Вызов в единую службу спасения можно осуществить и при отсутствии денежных средств на балансе мобильного телефона, а также при отсутствии SIM-карты в телефоне, при условии, что данное средство связи находится в зоне действия сети.



Служба быстрого реагирования «112» готова прийти на помощь жителям и гостям Подмосковья 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

