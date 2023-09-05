Радио1
Главная / Новости / Общество/ Порядка 35 тысяч вызовов поступает на номер 112 в Подмосковье за сутки

Порядка 35 тысяч вызовов поступает на номер 112 в Подмосковье за сутки

05 сентября 2023, 09:38
Фото: пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112

Фото: пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112

С момента начала работы операторы службы спасения 112 приняли и обработали 78,5 миллионов обращений и оказали оперативную помощь тем, кто попал в беду.

Жители и гости Подмосковья уже 8 лет могут вызвать пожарную охрану, аварийную службу газа, скорую помощь, службу «Антитеррор» и другие службы по единому номеру служб быстрого реагирования — «112».

В службу спасения поступают звонки, СМС-сообщения, видеовызовы через Скайп, обращения через мобильное приложение «112 МО» или чат-бот, а также сообщения из ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС».


Из общего числа звонков, около 20 миллионов раз обратившимся требовалась скорая медицинская помощь, для вызова полиции и ГИБДД обращались более 7 миллионов раз, в пожарно-спасательную службу — более 800 тысяч обращений и порядка 38 тысяч жителей просили психологическую помощь. Также, более 3 тысяч вызовов поступило на иностранных языках.

Сегодня в Систему-112 Подмосковья входит порядка 500 объектов, более 3,8 тысячи операторов и диспетчеров экстренных оперативных служб. Вся деятельность и развитие службы проходит в рамках государственной программы «Безопасность Подмосковья».

Важно, что все звонки в Систему-112 бесплатные и доступны даже при нулевом балансе.

Служба быстрого реагирования «112» готова прийти на помощь жителям и гостям Подмосковья 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Читайте также:

Жителям Подмосковья стали доступны новые функции мобильного приложения Системы-112.

В приложении «112 МО» можно отследить маршрут движения машин экстренных служб.

В Люберцах спасатели достали из шахты лифта сорвавшихся рабочих.
#мо
#мобильное приложение
#гибдд
#спасатели
#помощь
#маршрут
#безопасность
#приложения
#обращения
#жители
#смс
#развитие
#чат
#служба
Читайте нас в
В столичных аэропортах задержали более 15 рейсов
05 сентября 2023, 10:32

Фото: iStock/anyaberkut

В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержано порядка 15 рейсов, также пять рейсов отменены вовсе. Такие данные приводит сервиса «Яндекс. Расписания».
Согласно сообщению, по состоянию на 3.20 по московскому времени в аэропорту Внуково задержаны семь рейсов, четыре рейса отменены. При этом в Домодедово задержаны пять рейсов, и один отменили. В Шереметьево также задержаны два рейса.

Таким образом, сервис Flightradar24 говорит, что в небе над югом столицы нет ни одного самолета.

При этом по состоянию на 7.30 по мск столичные аэропорты Внуково и Шереметьево вернулись к штатному режиму работы после ночных ограничений, связанных с атаками украинских беспилотников на российскую столицу. Об этом сообщили в Росавиации.

Читайте также:

Собянин заявил о попытке атаковать Москву украинскими БПЛА

Собянин: В Подмосковье из-за падения обломков БПЛА поврежден бытовой объект

Минобороны: Над Калужской областью уничтожили украинский БПЛА
#шереметьево
#домодедово
#внуково
#сервис
Читайте нас в
МИД Кубы: Раскрыта сеть вербовки кубинцев для участия в СВО
05 сентября 2023, 10:05

Фото: iStock/btgbtg

МВД Кубы раскрыло сеть торговли людьми, действующую из России, которая принуждала кубинцев к участию в СВО. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Кубы.
В ведомстве отметили, что власти страны выступают против проведения Россией операции на Украине, а действия «врагов Кубы» направлены на то, чтобы представить государство как соучастницу этих событий.

Уточняется, что схема предполагала принуждение к военной службе как кубинцев, проживающих в России, так и местное население Кубы.

Власти страны будут предпринимать меры по борьбе с теми, кто вербует граждан Кубы.

Читайте также:

RaHDit: страны Прибалтики депортируют украинцев для участия в боевых действиях

Rzeczpospolita: Польша выдаёт Украине мужчин призывного возраста

Ukrainian Military Pages: на Украине начнут призывать ограниченно годных мужчин
#украина
#россия
#сво
#население
#государство
Читайте нас в
Жителя Кубани задержали за попытку вступить в ВСУ
ФСБ задержала планировавшего примкнуть к ВСУ жителя Кубани
05 сентября 2023, 09:51

Фото: iStock/irene_rebrova

Сотрудники ФСБ задержали жителя Кубани, который намеревался выехать на Украину и принимать участие в военных действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Задержанный подозревается в приготовлении к госизмене. 

Житель Кубани установил контакты с представителем спецслужбы Украины по собственной инициативе. Мужчина намеревался принять участие в военных действиях на территории Украины на стороне ВСУ. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.  

Читайте также: 

Богомаз: В Брянской области пресекли попытку проникновения украинской ДРГ

ФСБ нейтрализовала группу украинских диверсантов в Брянской области

ФСБ обвинила матроса Балтийского флота в госизмене


#уголовное мужчина
#всу
#украина
Читайте нас в
Количество вакансий в автомобильном бизнесе увеличилось на 76% за год
В России фиксируют спрос на специалистов в автомобильном бизнесе
05 сентября 2023, 09:01

Фото: IStock/SergeyTikhomirov

Летом 2023 года число вакансий для представителей автомобильного бизнеса выросло на 76% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. А поиск, удержание и мотивация сотрудников являются ключевыми вопросами для руководителей автобизнеса в 2023 году. Такие данные «Радио 1» предоставил сервис Авито Работа и отдел консалтинга сервиса Автохаб (проект Авито).
Согласно исследованию, средние зарплатные предложения в автомобильном бизнесе выросли на 18%. В конце лета прошлого года работодатели были готовы платить в среднем 62 581 рубль, сейчас эта сумма составляет 73 656 рублей в месяц.

Также на рынке труда вырос спрос на сотрудников в отрасли автомобильного бизнеса, которые могут и готовы работать с Китаем. Таких вакансий стало на 98% больше. Заинтересованность соискателей в трудоустройстве в китайских сегментах бизнеса также выросла на 29%.

В разрезе отдельных профессий показательно изменение по такой специальности как автоэлектрик. Количество предложений о работе по стране для этой профессии выросло на 110%, а предлагаемая зарплата — на 18%, и достигла отметки 84 611 рублей в месяц.
Число вакансий для автомаляров выросло на 90%, а средние зарплатные предложения — на 12% (92 198 рублей). За ними идут автомеханики с приростом вакантных мест на 70% и автослесари — 68%. Увеличение предлагаемой оплаты труда составило 8% (79 907 рублей) и 15% (77 144 рубля) соответственно.

Читайте также: 

Больше четверти россиян хотят перейти на работу в более крупный бизнес

Эксперты раскрыли, на что россияне обращают внимание при поиске работы

Россиян все больше интересует частичная занятость
#зарплата
#профессии
#работа
#авто
Читайте нас в
Во вторник утром подмосковные дороги загружены на 5 баллов
05 сентября 2023, 09:00

Фото: istockphoto / Yury Karamanenko

Во вторник утром, 5 сентября, загруженность дорог Московской области составляет 5 баллов. На дорогах зафиксировано больше 905 тыс. автомобилей.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на  Варшавском, Каширском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Пятницком, Рублёво-Успенском и Щёлковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 "Беларусь", М-2 "Крым", М-4 "Дон", М-5 "Урал", М-7 "Волга", М-8 "Холмогоры" и М-9 "Балтия".

Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах и помнить об ограничении скоростного режима у образовательных учреждений.

Читайте также:

Подмосковный Минтранс призвал водителей быть внимательнее на дорогах перед учебным годом.

В России предложили ввести госрегулирование цен на такси.

Минтранс Подмосковья объяснил суть новых законов о перевозках на такси.
#телефон
#шоссе
#минтранс
#пробки
#автомобилисты
Читайте нас в
Аэропорты Внуково и Шереметьево вернулись к штатному режиму работы после ограничений
05 сентября 2023, 07:45

Фото: iStock/skyNext

Столичные аэропорты Внуково и Шереметьево вернулись к штатному режиму работы после ночных ограничений, связанных с атаками украинских беспилотников на российскую столицу. Об этом сообщили в Росавиации.
«С 07.30 мск 5 сентября 2023 года аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме», - говорится в сообщении ведомства.

Там напомнили, что минувшей ночью были ограничены полеты из/в аэропортов Внуково и Шереметьево. Воздушные суда были направлены на запасные аэродромы. Сейчас все пассажиры доставлены в аэропорты назначения.

Ранее сообщалось, что в Москве около сорока рейсов задержали на вылет и прилет в аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково». Еще два рейса отменены. По данным на 5:25 5 сентября во «Внуково» задержаны 24 рейса, два отменены. Два рейса задержаны в «Домодедово», 14 — в «Шереметьево». Ограничения были связаны с попыткой Киева атаковать Москву беспилотниками.

Читайте также:

Собянин заявил о попытке атаковать Москву украинскими БПЛА

Минобороны: Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Подмосковье

Минобороны: Над Калужской областью уничтожили украинский БПЛА


#аэропорт
#шереметьево
#домодедово
#внуково
#аэропорт полеты
#ограничения
Читайте нас в
Перечислены самые популярные города России для отдыха с детьми осенью
Твил.ру: Сочи и Анапа стали популярнейшими городами для отдыха с детьми осенью
05 сентября 2023, 06:56

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Согласно данным сервиса бронирования Твил.ру, Сочи и Анапа стали наиболее популярными городами для семейного отдыха с детьми осенью. Отмечается, что крымские курорты не вошли в первую десятку этого рейтинга.
Сочи занял первое место в рейтинге среди городов, выбранных для семейного отдыха с детьми в сентябре, с долей в 29% бронирований. На втором месте расположилась Анапа, а на третьем — Геленджик, с долями в 15% и 5% бронирований соответственно.

Четвертое место в рейтинге занял Санкт-Петербург, а далее следуют Кабардинка, Москва, Архипо-Осиповка, Ейск, Гагра в Абхазии и станица Голубицкая. Уточняется, что стоимость отдыха в этих местах колеблется в пределах от 2,5 до 4,5 тысяч рублей за ночь.

Читайте также:

Туристы из России заразились кишечной инфекцией в турецком отеле

Госдума рассмотрит законопроект о пособиях для работающий матерей, у которых есть ребёнок до 1,5 лет

Врач Антимирова сообщила о росте числа пациентов с загаром

#москва
#ночь
#туристы
#сочи
#законопроект
#петербург
Читайте нас в
Россияне оформили кредитов на 32 триллиона рублей
«Известия»: объем кредитов россиян впервые превысил 32 триллиона рублей
05 сентября 2023, 06:36

Фото: istockphoto/Fascinadora

В течение первых шести месяцев 2023 года задолженность граждан перед банками России увеличилась на 3,3 триллиона рублей и впервые перевалила за отметку в 32 триллиона рублей. Об этом информируют «Известия», ссылаясь на данные Центробанка.
Согласно данным издания, этот рост оказался наивысшим по меньшей мере с 2015 года. Главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк отмечает, что одной из причин этого роста стало удовлетворение накопленного спроса в 2023 году.

Большую часть прошлого года характеризовали повышенная неопределенность и высокие процентные ставки.

Читайте также:

Юрист Соловьев рассказал, кто может получить доплату к пенсии

В России банки стали чаще отказывать россиянам в кредитах

Риелтор Некрасова рассказала об условиях для одобрения ипотеки



#банки
#юрист
#рост
Читайте нас в
Герой России рассказал, как ВСУ закидывают минные поля людьми
Герой России: ВСУ применяют «живое разминирование», закидывая людьми минные поля
05 сентября 2023, 06:22

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют тактику, названную «живым разминированием», в попытках преодолеть российскую оборону.
Вместо использования инженерной техники для обезвреживания минных полей и подвергая себя обстрелам российской артиллерии, они направляют пехоту, которая массово погибает на этих участках, рассказал полковник Рустам Сайфуллин, заместитель начальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища и Герой России, в интервью РИА Новости.

«Противник наращивает свои усилия. Для обучения саперов, чтобы они могли обезвреживать минные поля, требуется значительное количество времени. Однако вместо этого они посылают своих солдат на минные поля, где их подвергают опасности их жизни и целостности. Эта тактика „живого разминирования“ приводит к множеству человеческих жертв и тяжелым потерям», — отметил Сайфуллин.
Читайте также:

Житель ЛНР рассказал, что стал свидетелем убийства бойца ВСУ сослуживцами

Минобороны: Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Подмосковье

Российские снайперы поразили огневую точку ВСУ в ДНР
#беспилотник
#герой
#герой россии
#интервью
#новости
#днр
#лнр
#всу
#солдат
#пво
Читайте нас в
Достижения.рф