Порядка 4 тысяч избирательных участков будет работать в Подмосковье в дни голосования

Фото: пресс-служба Мособлдумы
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.
Подать заявление на дистанционное электронное голосование на выборы в Подмосковье, а также отозвать его, можно до 23:59 4 сентября. Для участия в ДЭГ избирателям необходимо подать заявление через портал госуслуг.
«Скоро наступит важный момент, когда каждый из нас сможет повлиять на будущее нашего региона. От каждого голоса зависит, какие решения будут приниматься в области экономики, образования, здравоохранения, культуры и других сфер. Уверен, что жители Подмосковья традиционно примут активное участие в выборах», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
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В Одинцово создадут центр видеонаблюдения за ДЭГ.
Возникшие вопросы в дни выборов, можно будет задать на горячую линию омбудсмена Подмосковья.