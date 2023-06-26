Порядка 9 тыс. обращений поступило на почту губернатора от жителей Подмосковья за 3 месяца

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
«Тщательно анализируем, взаимодействуем с главами, отраслевыми ведомствами и депутатами Мособлдумы, чтобы находить компромиссные решения и помогать жителям решать их проблемы», — рассказала советник губернатора Подмосковья в ранге министра Хатиа Окуджава в ходе своего доклада на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
«Наша задача — оперативно отрабатывать жалобы, реагировать на то, что беспокоит людей», — сказал губернатор на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.Ранее сообщалось, что Воробьев отметил важность перехода на новый порядок обслуживания внутридомового газового оборудования. Подробнее об этом читайте в нашем материале.