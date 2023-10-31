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После реконструкции открылся Центр культуры и творчества «Родники»

31 октября 2023, 13:54
Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

В Волоколамске открылся Центр культуры и творчества «Родники» после реконструкции. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Здание было построено еще в 1953 году. В ходе ремонта отремонтировали фасад и провели внутреннюю реконструкцию.

«В «Родниках» провели даже не капитальный ремонт, а реконструкцию, и сделано всё благодаря губернатору, правительству, министерству культуры и туризма Московской области. Мы благодарим строителей, депутатов Московской областной Думы и нашего местного Совета, которые постоянно контролировали ход реконструкции. И теперь округ имеет прекрасный культурный центр, который, уверен, будет работать на благо наших детей, молодежи, ветеранов – в общем, всех жителей округа», - поделился глава муниципалитета Михаил Сылка.


Стоит отметить,что центр включает в себя 13 творческих кружков для детей, а также планируют открыть 10 студий.

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#дом культуры
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Политолог Баширов назвал главную ошибку России в работе с молодыми дагестанцами
Политолог Баширов объяснил, почему никто не предотвратил дебош в Махачкале
31 октября 2023, 14:19

Фото: IStock/Tero Vesalainen

Президент России Владимир Путин провёл совещание после антисемитских выступлений в Махачкале. По его словам, дебош в аэропорту был инспирирован через соцсети, в том числе с территории Украины.
Политолог, профессор ВШЭ, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов в эфире «Радио 1» подчеркнул, что основная причина волнения граждан – потеря контроля над обществом. По мнению эксперта, лидеры мнений по-прежнему пытаются транслировать мысли через телевизор, забывая про социальные сети.
«Мы видели, что в аэропорту действовали в основном молодые люди. И давайте признаем, что мы со времён распада СССР немного национальную политику подзапустили с точки зрения образовательных процессов, и лидеры общественного мнения слабо работают в сети. Наши противники работают там, где эти молодые люди развлекаются, – а это соцсети. Но ломы привыкли к традиционным каналам коммуникации, хотя в этой ситуации нужна была оперативность», — сказал он.
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#соцсети
#ссср
#политолог
#дагестан
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СБУ угрожает российской певице Юлии Чичериной пожизненным заключением
31 октября 2023, 14:07

Фото: iStock/Silent_GOS

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила российскую рок-исполнительницу Юлию Чичерину в совершении новых преступлений, за что ей грозит пожизненное заключение. Информация следует из сообщения СБУ.
Напомним, что в марте 2022 года, через месяц после начала специальной военной операции на Украине, генпрокуратура страны завела уголовное дело в отношении Чичериной. Дело было возбуждено по факту посягательства на территориальную целостность Украины и надругательства над её государственными символами.

В настоящее время СБУ обнаружила новые преступления по статьям уголовного кодекса Украины о «незаконном пересечении государственной границы» страны, о «пропаганде войны», об «оправдании, признании правомерной, отрицании вооружённой агрессии РФ против Украины и возвеличивании её участников».

По сообщению СБУ, за это российской певице грозит пожизненное лишение свободы.

Отмечается, что поводом для возбуждения новых уголовных дел стало видео на YouTube-канале Чичериной, где она призывает украинских военных сдаться в плен, а также проведение концертов на территории новых регионов России. 

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#украина
#россия
#спецоперация
#уголовное дело
#певица
#сбу
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«Сладость или гадость?»: Блинкен на Хэллоуин нарядил детей в костюмы Украины и Зеленского
Блинкен на Хеллоуин нарядил сына Зеленским и отправил просить конфеты у Байдена
31 октября 2023, 13:44

Фото: istock / nikkusha

Государственный секретарь США Энтони Блинкен нарядил своих маленьких детей в необычные костюмы Зеленского и Украины и привел в Белый дом просить подарки у президента США Джо Байдена. Об этом пишет Sky News.
В социальных сетях распространилось видео, где дочь госсекретаря одета в наряд цвета флага Украины — синее платье и желтый платок. А сын Блинкена наряжен в костюм цвета хаки, очень похожий на наряд Владимира Зеленского, в котором он регулярно появляется на публике.

На кадрах мальчик подходит к американскому президенту с коробкой для конфет. Байден приветствовал их и угостил конфетами с печатью президента.

Ранее сообщалось, что российский хоккеист Александр Овечкин нарядился на Хеллоуин в костюм древнеегипетского фараона. Знаменитого форварда в таком образе сопровождала его супруга Анастасия, одевшаяся в таком же стиле.

Во многих странах мира 31 октября отмечается Хэллоуин, но в РФ отношение довольно разное: кто-то любит праздник «нечисти», другие относятся к нему равнодушно или вовсе выступают против праздований. Редакция «Радио 1» расскажет, что думают власти об идее импортозамещения праздника «нечисти», и почему православная церковь категорически против Тыквенного Спаса.

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#сша
#мальчик
#байден
#блинкен
#дети
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В сектор Газа готовятся въехать 80 грузовиков с гуманитарной помощью
Минобороны Израиля: в Газу собираются въехать 80 фур с гумпомощью
31 октября 2023, 13:41

Фото: iStock/IvanSpasic

В ближайшее время в сектор газа через КПП «Рафах» въедут 80 грузовиков с гуманитарной помощью. Об этом в соцсети X сообщает офис координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT) при израильском министерстве обороны.
Отмечается, что это будет крупнейшая поставка продовольствия, воды и лекарств в сектор Газа с начала эскалации конфликта между Израилем и Палестиной. 

В настоящее время 80 грузовиков проходят проверку на пограничном пропускном пункте. 

Данные COGAT гласят, что за прошедшие десять дней в Газу прибыли свыше 170 грузовиков с несколькими сотнями тонн гуманитарных грузов для жителей сектора. 

Ранее в канцелярии премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху сообщили, что помощь оказывает не сама страна, а множество международных организаций. Отмечалось, что поставки предназначаются исключительно для гражданского населения, поэтому в случае обнаружения их использования представителями ХАМАС, поставки прекратятся. 

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#израиль
#сектор газа
#гуманитарная помощь
#поставки
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Церковный праздник 31 октября: почему этот день опасен и что делать категорически нельзя
31 октября 2023, 13:39

Фото: iStock/dimid_86

31 октября православные христиане отмечают церковный праздник посвященный святым Никодиму и Спиридону Печерским, и апостолу Луке. Редакция «Радио 1» расскажет, чего в этот день категорически нельзя делать, чтобы не накликать беду, какие приметы существуют, и о чем нужно просить у чудотворцев.

31 октября 2023 года - какой сегодня церковный праздник


В этот день православные христиане чтят память святых Никодима и Спиридона. Проповедники христианства жили в XII веке и прославились тем, что более 30 лет служили в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры, где занимались выпеканием просфора для верующих.

Всю свою жизнь Спиридон и Никодим молились с утра и до вечера, работая на благо прихожан. Однажды печь, в которой молитвенники готовили хлеб, загорелась. Спиридон смог предотвратить трагедию и накрыл пламя своим одеянием. После этого случая Никодима и Спиридона стали считать хранителями от пожара. Оба монаха дожили до глубокой старости. Они были наделены способностями к чудотворению и помогали людям. Мощи святых находятся в Ближних пещерах. 

Также православные христиане вспоминают святого Луку, который стал одним из 70 апостолов, избранных Иисусом Христом. Согласно церковным преданиям, Лука в числе немногих верных последователей присутствовал при распятии Христа. За свою преданность апостол одним из первых был сподоблен лицезрения воскресшего Иисуса. 


31 октября: народные приметы


В старину в этот день резко менялась погода и наступали настоящие холода. По приметам дня судили, какой будет грядущая зима и когда ждать непогоду. Если с утра идет снег —  зима будет теплой. Усеянное облаками небо предвещало сильные дожди, а нахохлившиеся птицы на деревьях считались предвестниками затяжной непогоды.
 
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Что нельзя делать 31 октября 2023


Категорически нельзя в этот день сквернословить и ругаться. Ссора между супругами может привести к разводу и проблемам во взаимоотношениях в будущем году. Поднимать предметы с земли и разговаривать с незнакомцами также запрещено. 31 октября проводятся магические ритуалы, и можно запросто получить порчу.

Предки считали, что если отказать в помощи в этот день, то она может понадобиться вскоре самому, но руки никто не подаст. Также нельзя лениться, переедать, хвастаться.

Что можно делать 31 октября и о чем просить святых


Святым Спиридону и Никодиму Печерскому молятся о защите дома от пожаров, а также болезней, нищеты и семейных неурядиц. Считалось, что беда обойдет стороной, если съесть в этот день курицу. Также было принято ходить 31 октября на рыбалку, после чего улов продавали, а на вырученные деньги покупали свечи, которые ставили в храме.

31 октября нужно съесть немного лука. Считается, что это оградит от недугов на весь следующий год. 

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#история
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#традиции
#память
#церковь
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Россиянам рассказали, что появится на месте закрывшихся магазинов Decathlon
Владелец активов Decathlon в России запустит новую сеть спортивных магазинов
31 октября 2023, 13:14

Фото: iStock/Dmitri Zelenevski

Компания АРМ, которая владеет активами Decathlon в России, откроет на их месте новую сеть спортивных магазинов. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе компании.
Российская компания выкупила активы французского ритейлера спортивных товаров Decathlon в сентябре этого года. В декабре в торговых центрах, где раньше располагались их магазины, появится новая сеть под названием Desport. 

Уточняется, что в ближайшее время будет запущен и интернет-магазин.

Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщал, что компания Decathlon нашла покупателей для всех своих магазинов на территории России. А правительственная комиссия по иностранным инвестициям РФ одобрила продажу активов. 

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#россия
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#торговля
#активы
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В Волоколамске прошла выставка-ярмарка изделий ручной работы
31 октября 2023, 13:09

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

В честь дня рождения Артели мастеров Подмосковья в Волоколамске организовали ярмарку для жителей и гостей города. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Мероприятие проходило в ТЦ «Центр города». Свои работы представили мастера и ремесленники из Волоколамска, Лотошино, Истры, Клина и других городов.

На ярмарке желающие могли приобрести готовые изделия ручной работы авторов и поучаствовать в мастер-классах. Дети и взрослые смогли самостоятельно изготовить украшения из бисера, расписать деревянные изделия, а также сделать букеты из мыло ручной работы.

Стоит отметить, что«Артель мастеров Подмосковья» была  создана в 2019 году. На сегодняшний день в нее входит 70 мастеров и ремесленников.
 
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#мастер-класс
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Собянин: Международная выставка-форум «Россия» откроется на ВДНХ 4 ноября
31 октября 2023, 12:46

Фото: сайт Кремля

Международная выставка-форум «Россия» откроется на ВДНХ 4 ноября, в День народного единства, и будет проходить до 12 апеля 2024 года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
В своем телеграм-канале глава администрации Москвы написал, что в рамках мероприятия будут представлены главные достижения страны в области науки, культуры, промышленности, строительства, энергетики, транспорта и социальной сферы. В проведении выставки-форума будут задействованы 67 объектов ВДНХ. Свои программы представят все 89 регионов России, 20 крупнейших корпораций, федеральные министерства и общественные организации.

По словам мэра, Москва представит свою экспозицию в павильоне № 75. Это будет обширное интерактивное пространство, где можно будет увидеть, как менялась и развивалась столица на протяжении долгих лет.

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#сергей собянин
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В Подмосковье с начала года жильём обеспечили 900 детей-сирот
31 октября 2023, 12:37

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

С января 2023 в Московской области около 900 детей-сирот получили квартиры. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«В нашем понимании забота означает не просто выдавать ключи в порядке очерёдности, но и быть в диалоге с ребятами, прислушиваться к их запросам. Сертификаты оказались востребованы, поскольку дают возможность приобрести понравившуюся квартиру в любом уголке Подмосковья. И что немаловажно – жилье сразу же оформляется в собственность. <…> Задача на 2023-й - обеспечить жильём 876 ребят. На эти цели мы выделили 3,7 млрд рублей»,- отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Стоит отметить, что Подмосковье остаётся лидером среди субъектов России по выдачи ключей детям-сиротам. С начала действия программы жильём были обеспечены свыше 7 тыс. детей. Кроме этого, в регионе был продлен срок получения жилищных сертификатов для детей-сирот.

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#московская область
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