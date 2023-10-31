После реконструкции открылся Центр культуры и творчества «Родники»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск
В Волоколамске открылся Центр культуры и творчества «Родники» после реконструкции. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Здание было построено еще в 1953 году. В ходе ремонта отремонтировали фасад и провели внутреннюю реконструкцию.
Стоит отметить,что центр включает в себя 13 творческих кружков для детей, а также планируют открыть 10 студий.
Читайте также:
В Волоколамске прошла выставка-ярмарка изделий ручной работы
Учительница из Волоколамска стала победителем конкурса «Педагогический дебют»
Модернизацию спортивного центра «Гвардия» в Волоколамске закончат в феврале
«В «Родниках» провели даже не капитальный ремонт, а реконструкцию, и сделано всё благодаря губернатору, правительству, министерству культуры и туризма Московской области. Мы благодарим строителей, депутатов Московской областной Думы и нашего местного Совета, которые постоянно контролировали ход реконструкции. И теперь округ имеет прекрасный культурный центр, который, уверен, будет работать на благо наших детей, молодежи, ветеранов – в общем, всех жителей округа», - поделился глава муниципалитета Михаил Сылка.
Читайте также:
В Волоколамске прошла выставка-ярмарка изделий ручной работы
Учительница из Волоколамска стала победителем конкурса «Педагогический дебют»
Модернизацию спортивного центра «Гвардия» в Волоколамске закончат в феврале
Мира Полтева