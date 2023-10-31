После реконструкции открылся Центр культуры и творчества «Родники»

31 октября православные христиане отмечают церковный праздник посвященный святым Никодиму и Спиридону Печерским, и апостолу Луке. Редакция «Радио 1» расскажет, чего в этот день категорически нельзя делать, чтобы не накликать беду, какие приметы существуют, и о чем нужно просить у чудотворцев.