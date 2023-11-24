Последствия сбоя работы котельной «Восточная» в Электростали устранят в ближайшее время

Фото: Минэнерго МО
Все необходимые меры по исправлению ситуации в котельной «Восточная», где ранее наблюдались технологические сбои, приняты. Об этом заявил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин, посетивший городской округ Электросталь. Министр проконтролировал действия по нормализации работы котельной, сообщили в пресс-службе Минэнерго.
«Из пяти теплообменников четыре уже промыты и восстановлены. Осталось промыть один – сегодня эта работа завершится. Сейчас температура в домах – в рамках норматива. Но чтобы дома полностью прогрелись, на котельной примерно на 10 градусов завышена температура. Гидравлический режим приводится в норму. Держим ситуацию на контроле и прилагаем максимум усилий, чтобы жители чувствовали себя комфортно», – сказал Самарин.По данным подмосковного Минэнерго, котельная «Восточная» обслуживает 208 многоквартирных домов, 74 жилых дома, 21 социальный и 118 коммерческих объектов Восточного района Электростали. Потребителями ресурса котельной являются более 36,5 тыс человек.
Ранее сообщалось, что для жителей за все дни ноября, когда ресурс не поставлялся или был ненадлежащего качества, произведут перерасчёт за тепло и горячую воду. При этом не нужно будет никуда ходить и писать заявления.
Читайте также:
Глава подмосковного Минэнерго Самарин доложил о полной готовности региона к отопительному периоду
Жителям Электростали сделают перерасчёт коммунальных услуг из-за ремонта котельной
В Электростали устраняют нарушения в котельной «Восточная»
Лора Луганская