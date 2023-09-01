Послы из России и Белоруссии вновь будут допущены на церемонию вручения Нобелевской премии

Фото: iStock/rrodrickbeiler
Российские и белорусские послы вновь смогут присутствовать на вручении Нобелевской премии 2023 года в Стокгольме. Об этом сообщает пресс-служба Нобелевского фонда.
Исполнительный директор Нобелевского фонда Видар Хельгесен заявил, что из-за нестабильной ситуации в мире, которая усложняет ведение диалогов между людьми с разными взглядами, организация решила приглашать «даже те стороны, которые не разделяют ценностей Нобелевской премии». То есть, целью фонда стало противостояние такой тенденции, а также отстаивание «свободной культуры и свободных, мирных обществ».
Читайте также:
Самые известные нобелевские лауреаты из России и СССР
Российские киберспортсмены будут участвовать в международных турнирах с флагом и гимном
В Швеции эмигранту из России предъявлено обвинение в шпионаже
Анастасия Чинкова