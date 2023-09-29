Пособие по беременности и родам в России вырастет в полтора раза

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В сообщении Минтруда указано, что максимальный размер пособия по беременности и родам увеличится с 383 тысяч рублей в 2023 году до 565 тысяч рублей в 2024 году. Сумма пособия по уходу за ребенком до полутора лет возрастет до 49 тысяч рублей по сравнению с 33,3 тысячи рублей, которые выплачивались в 2023 году.
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