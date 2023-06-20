Посол РФ в Анкаре дал россиянам важные рекомендации перед путешествием в Турцию

Фото: iStock/naumoid
Посол России в Турции Ерхов заявил, что россиянам перед поездкой в страну стоит оценить состояние своего здоровья
Турция в 2023 году сохраняет статус одного из самых популярных направлений для путешественников из России. Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов дал россиянам несколько полезных советов перед поездкой в эту страну, пишет «Парламентская газета».
Ерхов отметил, что такие «излишества» в ряде случаев приводят к серьезным последствиям. Например, у туриста могут обостриться хронические заболевания. В 2023 году самой частой причиной случаев с летальным исходом среди россиян в Турции стали сердечно-сосудистые проблемы, добавил посол.
Он также посоветовал соблюдать стандартные меры безопасности, включая времяпровождение на воде, и быть осторожными во время экскурсий. Если все-таки пришлось столкнуться с неприятным инцидентом в поездке, сразу нужно предупредить администрацию отеля, туроператора, а в случае необходимости сотрудников правоохранительных органов и консульских работников РФ, заключил дипломат.
Ранее «Радио 1» писало, что последнее «райское» место в Крыму прячут от туристов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
«Прежде всего туристам следует правильно оценивать состояние своего здоровья, все-таки Турция — это страна с жарким климатом, в июле и августе столбик термометра может подниматься выше 40 градусов. Во всем нужно знать меру и не злоупотреблять теми возможностями, которые предоставляются на турецких курортах», — цитирует издание слова собеседника.
«Хочется также напомнить нашим туристам, собирающимся на отдых в Турцию, не забывать приобретать медицинские страховки. Иногда приходится, и страховка, казалось бы, мелочь, но порою она способна очень здорово помочь», — подчеркнул Алексей Ерхов.
Он также посоветовал соблюдать стандартные меры безопасности, включая времяпровождение на воде, и быть осторожными во время экскурсий. Если все-таки пришлось столкнуться с неприятным инцидентом в поездке, сразу нужно предупредить администрацию отеля, туроператора, а в случае необходимости сотрудников правоохранительных органов и консульских работников РФ, заключил дипломат.
Ранее «Радио 1» писало, что последнее «райское» место в Крыму прячут от туристов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян