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Посольство России в Вашингтоне в своем телеграм-канале заявило, что США несет ответственность за нанесенный военными украинскими войсками удар кассетными боеприпасами по журналистам России.
В посольстве отметили, что заверения США в том, что Киев будет использовать этот вид боеприпасов «избирательно и ответственно» — ничтожны.
Дипломаты подчеркнули, что США «теряет контроль над своими марионетками». Жертвы среди мирных жителей лежат на совести Вашингтона.
Напомним, ранее военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при обстреле ВСУ в зоне специальной военной операции. Отмечается, что ранения получил фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский. Украинские войска обстреляли район населенного пункта Пятихатки, где под огонь попала группа журналистов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в расправе над журналистом РИА Новости Ростиславом Журавлевым понесут наказание.
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Дипломаты подчеркнули, что США «теряет контроль над своими марионетками». Жертвы среди мирных жителей лежат на совести Вашингтона.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в расправе над журналистом РИА Новости Ростиславом Журавлевым понесут наказание.
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Екатерина Коршунова