Поставки российского зерна в Африку могут начаться в ближайшее время

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Первая партия российского зерна может отправить в нуждающиеся страны Африки в ближайшее время, заявил источник «РИА Новости».
«Мы ожидаем, что первая партия реализуется в ближайшее время, это очень важный шаг для продовольственной безопасности нуждающихся стран», - прокомментировал ситуацию источник.
Насчет участия в процессе поставок Турции собеседник агентства сказал только, что Турция знакома с этим процессом.
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