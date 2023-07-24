Пострадавшая в теракте на Крымском мосту Ангелина до сих пор не знает о смерти родителей

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Наибольшее опасение медиков вызывает то, что у подростка повысились антитела к тиреопероксидазе, это значит, что у девочки аутоиммунный тиреоидит. Ее иммунитет атакует собственную щитовидную железу. Диагноз подтверждается проведенным УЗИ. Результаты исследования показали диффузные изменения и увеличение объема щитовидки. Девочке проводят гормональную терапию.
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