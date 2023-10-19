Пострадавшего при ударе дрона ВСУ журналиста Sputnik Акифи перевели в Москву

В Королеве 3 ноября состоится «Урок Цифры» в МБОУ «Лицей № 5». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

В рамках Всероссийского образовательного проекта «Урок Цифры» для учеников 10 А класса лицея №5 городского округа Королев состоится открытия лекция по теме «Мессенджеры».





Стоит отметить, что координатором открытых уроков по Московской области является консультант отдела общего образования в управлении общего образования Министерства образования Московской области Сальникова Ирина Евгеньевна.





Кроме этого за весь период проведения открытых уроков в Подмосковье примут участие 528 588 обучающихся из 1-11 классов.



