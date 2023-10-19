Пострадавшего при ударе дрона ВСУ журналиста Sputnik Акифи перевели в Москву

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Журналиста Sputnik Афганистан Хайбара Акифи перевели на лечение из Белгорода в Москву, сообщает Минздрав Белгородской области.
Напомним, ночью 12 октября украинские войска предприняли попытку атаки Белгорода, однако, российские системы ПВО успешно сбили БПЛА самолетного типа. Обломки дрона упали на частный дом, после чего в нем разгорелся пожар.
В результате пожара погибла четырехлетняя девочка - дочь 29-летнего журналиста афганского Sputnik Хайбара Акифи. Также погибли родители его жены. Сам он вместе с супругой был доставлен в больницу.
При этом, в каком состоянии находится Акифи сейчас - медики не уточнили. При этом, известно, что его супруга была переведена из отделения реанимации в травматологию. Женщине предстоит заново научиться ходить.
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В результате пожара погибла четырехлетняя девочка - дочь 29-летнего журналиста афганского Sputnik Хайбара Акифи. Также погибли родители его жены. Сам он вместе с супругой был доставлен в больницу.
«На данный момент он направлен для дальнейшего лечения в Москву, находится в институте Вишневского», - прокомментировали ситуацию в белгородском Минздраве.
При этом, в каком состоянии находится Акифи сейчас - медики не уточнили. При этом, известно, что его супруга была переведена из отделения реанимации в травматологию. Женщине предстоит заново научиться ходить.
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Евгения Парфентьева