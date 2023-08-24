Пострадавших в ДТП в Калуге детей эвакуируют в РДКБ Минздрава России

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Двоих детей с тяжелыми травмами, пострадавших в ДТП в Калуге, эвакуируют в РДКБ Минздрава РФ после стабилизации их состояния. Об этом сообщили в ведомстве.
Об инциденте сообщалось накануне. В Калуге, водитель влетел на полном ходу автомобиля в толпу людей. 11 человек пострадали. Как выяснилось позже, мужчина, управляющий авто, находился в состоянии алкогольного опьянения.
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Анастасия Крестьянова