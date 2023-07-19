Пострадавшую от взрыва на Крымском мосту 14-летнюю Ангелину Кулик доставят в Москву

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Ангелина до сих пор не знает, что ее родители погибли. Прощание и похороны пройдут без нее. Медики опасаются, что дополнительный стресс может отрицательно сказаться на психике ребенка и помешает нормальному восстановлению детского организма. Однако накануне издание «МК» сообщило, что ей все-таки рассказали о смерти родителей. Тетя собирается удочерить девочку.
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