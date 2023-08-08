Посёлок Уваровка под Можайском может стать «Населённым пунктом воинской доблести»

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Молодёжный парламент при Совете депутатов Можайского городского округа предложил присвоить рабочему посёлку Уваровка звание «Населённый пункт воинской доблести». Соответствующие документы рассмотрит Мособлдума, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В городском округе с мая 2020 года уже есть два населённых пункта, носящих это почётное звание. Это село Семёновское и деревня Мокрое. Сейчас там строят памятные стелы.
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Лора Луганская