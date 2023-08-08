Потенциально опасный астероид пересечёт орбиту Земли

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Потенциально опасный астероид диаметром до 960 метров пролетит в шести млн км от Земли. Об этом сообщается на сайте Центра изучения околоземных объектов НАСА.
Минимального расстояния с Землёй космический объект достигнет 23 сентября в 11:18 мск.
Он считается потенциально опасным, потому что отдаление от Земли составит менее 7,5 млн км. Несмотря на то, что он пересечёт орбиту нашей планеты, вероятность его падения невелика.
Ранее сообщалось, что 11 августа с космодрома «Восточный» стартует межпланетная автоматическая станция «Луна-25», которая впервые в истории достигнет Южного полюса спутника Земли и возьмёт пробу грунта для обнаружения наличия в ней воды.
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Он считается потенциально опасным, потому что отдаление от Земли составит менее 7,5 млн км. Несмотря на то, что он пересечёт орбиту нашей планеты, вероятность его падения невелика.
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Анастасия Чинкова