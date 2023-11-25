Потерпевший банкир просил дать журналистам Баязитовой и Архаровой условные сроки

Фото: iStock/gorodenkoff
Потерпевший банкир Александр Ушаков по делу о публикациях в телеграм-канале «Адские бабки» попросил суд дать Александре Баязитовой и Ольге Архаровой условный срок.
Baza сообщает, что, по словам адвоката Елены Федуловой, ещё на заседаниях потерпевший попросил суд не сажать под арест одну из подсудимых – Ольгу Архарову. Ушаков также попросил для обвиняемых наказание, не связанное с лишением свободы.
Банкир принял извинения и не имеет претензий к подсудимым.
14 ноября прокурор запросил 14 лет лишения свободы Александре Баязитовой и 13 лет Ольге Архаровой. Журналисток задержали в августе прошлого года. Их подозревали в вымогательстве у Александра Ушакова.
По делу проходят три человека: Александра Баязитова, Инна Чурилова и Ольга Архарова. При этом Чурилову пошла на сделку со следствием. Она дала показания, и её перевели под домашний арест, а потом осудили на 4 года условно.
Читайте также:
Основателя сетей «Тануки» и «Ёрш» Орлова объявили в международный розыск
Экс-глава Клинского района Подмосковья Постригань приговорен к 18 годам лишения свободы
Хотел бы отведать «человечину»: за что владелец сети «Тануки» и «Ёрш» объявлен в розыск
Банкир принял извинения и не имеет претензий к подсудимым.
14 ноября прокурор запросил 14 лет лишения свободы Александре Баязитовой и 13 лет Ольге Архаровой. Журналисток задержали в августе прошлого года. Их подозревали в вымогательстве у Александра Ушакова.
Читайте также:
Основателя сетей «Тануки» и «Ёрш» Орлова объявили в международный розыск
Экс-глава Клинского района Подмосковья Постригань приговорен к 18 годам лишения свободы
Хотел бы отведать «человечину»: за что владелец сети «Тануки» и «Ёрш» объявлен в розыск
Мария Фирсова