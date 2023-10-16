Потеря памяти и облысение: последствия ковида и его отличие от ОРВИ

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Британские ученые провели исследование и установили, что после перенесенного ковида люди чаще всего жалуются на проблемы с памятью, выпадение волос и учащенное сердцебиение. Редакция «Радио 1» расскажет, какие последствия эпидемии встречаются чаще всего, чем опасно заболевание и как его предотвратить.
Что такое ковид-19
Впервые о широком распространении вируса заявили в 2019 году. Ковид приравняли к эпидемии из-за похожих симптомов и осложнений, однако через несколько месяцев после начала его появления, Всемирная Ассоциация Здравоохранения объявила о начале полноценной пандемии из-за распространения ковид-19. На сегодняшний день пик эпидемии миновал и медицинские организации разработали препараты для его лечения и вакцины для предотвращения. Однако борьба с вирусом продолжается и случаи заражения фиксируются ежедневно.
Симптомы Covid-19
Симптомы ковида схожи с ОРВИ, что часто является причиной, по которой болезнь запускается. Пациенты ошибочно полагают, что простыли или подхватили грипп, отказываются от полноценного лечения и усугубляют ситуацию. В зависимости от штамма коронавируса симтомы могут меняться, однако наиболее распространенными из них являются: затуманенность сознания, болезненный кашель, изменение кожных покровов, потеря обоняния, головная боль, учащенное сердцебиение.
Постковидные последствия для организма
Согласно исследованию британских ученых, опубликованном в журнале eClinicalMedicine, переболевшие ковидом пациенты жалуются на проблемы со вкусом и обонянием, повышенную потливость, учащенное сердцебиение, проблемы с памятью и сильное выпадение волос. Для гриппа или простуды такие постинфекционные синдромы не характерны. Чем дольше продолжалась болезнь, тем сильнее выражаются когнитивные нарушения.Такие результаты эксперимента доказывают, что вирус содержит неоднородные элементы в своей структуре, которые влияют сразу на несколько человеческих органов.
Постковидный синдром поражает 10% людей, в особенную группу риска входят те, у кого имеются хронические болезни. Иногда из-за совокупности симптомов сложно определить, что именно повлияло на ухудшение состояния пациента: его неизлечимый недуг или последствия перенесенного ранее ковида.
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Для проведения исследования были отобраны 101711 участников. 1311 из них переболели ковидом, а остальные перенесли ОРВИ. Через четыре недели после выздоровления, проводился опрос на предмет сохраняющихся признаков заболевания или приобретения новых симптомов. Оказалось, что переболевшие инфекцией стали терять волосы, жаловаться на учащенное сердцебиение, проблемы со вкусом, потерю памяти.
Чем опасен ковид?
Covid-19 может привести к поражению органов, блокировке сердечно-сосудистой системы, проблемам с желудочно-кишечным трактом. В ряде случаев исход болезни может быть летальным.
Как не заболеть ковидом?
Для профилактики заболевания людям советуют надевать медицинские маски в общественных местах. К одному из способов защиты от вируса также относят личную гигиену, мытье рук, использование антисептических растворов, вакцинацию.
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