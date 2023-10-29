Потомок Екатерины II намерен поселиться в Крыму

Фото: iStock/Ekaterina Utorova
Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов сообщил, что прямой потомок императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина Андрей Калагеорги намерен получить российское гражданство и поселиться в Крыму. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что потомок в восьмом колене российского императора Николая I Гавриил Дорошин присоединился к военным действиям в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине, заняв позицию пулеметчика. Ранее молодой Дорошин проживал в Лионе, Франция, и стремился стать фотографом. Дорошин объяснил свой выбор тем, что чувствовал себя вдохновленным военным прошлым своих предков и хотел «подражать их доблести».
Читайте также:
Потомок российского императора стал пулеметчиком на СВО
Путин посетит выставку «Россия», но не в день открытия, сообщили в Кремле
В России представили одиннадцатую серию документального цикла о «героях нашего времени»
Екатерина Коршунова