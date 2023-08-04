Поцелуй способен вернуть романтику в отношениях за шесть секунд

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Даже одного поцелуя длительностью в шесть секунд в день хватит, чтобы вернуть в отношения исчезнувшую из них романтику. Об этом заявили изданию Insider психотерапевты Джон и Джулия Готтманы. Они советуют парам целоваться ежедневно
«Большую часть жизни мы проводим, выполняя свои обязанности, работая, заботясь о семье, и часто забываем быть рядом с партнерами», — отметили специалисты.По их мнению, чтобы вернуть отношениям угасшую страсть и романтику, совсем необязательно целоваться долго или устраивать какие-то прелюдии — достаточно каждый день целовать своего партнера хотя бы на протяжении шести секунд.
Поцелуи — это одна из древнейших традиций в человеческом обществе, которая прослеживается в разных культурах и расах на протяжении тысячелетий. Если ранее считалось, что этот обычай появился в Индии около полутора тысяч лет назад, то сейчас ученые полагают, что поцелуй примерно на тысячу лет «старше».
Поцелуй не всегда является носителем сексуального подтекста. У разных народов и обществ он может иметь разные культурные и символические значения. Поцелуй остается самой нежной и романтической традицией, которая связывает людей и культуры на протяжении многих веков.
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