Поведение Байдена шокировало американцев

Фото: iStock/Jon Rehg
Американцы раскритиковали президента США за шутку о продаже секретов государства
Во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди президент США Джо Байден разгневал американцев своей шуткой, передает РИА Новости.
В присутствии журналистов Байден пошутил о том, что продал государственные тайны США. Пользователи социальных сетей шутку не оценили и отреагировали множеством гневных комментариев.
Напомним, что во время визита премьер-министра Индии Байден перепутал его должность, а также гимны Индии и США.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что Байден перепутал гимн США с гимном Индии.
В присутствии журналистов Байден пошутил о том, что продал государственные тайны США. Пользователи социальных сетей шутку не оценили и отреагировали множеством гневных комментариев.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что Байден перепутал гимн США с гимном Индии.
Екатерина Коршунова