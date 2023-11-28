Повышение МРОТ и индексация пенсий: какие законы подписал президент России

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Президент России Владимир Путин 27 ноября подписал ряд социально важных законов и указов. Редакция «Радио 1» расскажет о последних изменениях в законодательстве и о том, на какую минимальную заработную плату может рассчитывать работник, и сколько придется заплатить за биометрический загранпаспорт в 2024 году.
Повышение МРОТ в 2024 году
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому, МРОТ в 2024 году вырастет до 19 242 рублей. Индексация составит 18,5%. Принятый закон позволит повысить заработную плату 4,8 миллиона работников. По сравнению с нынешним минимальным размером оплаты труда, прибавка составит порядка трех тысяч рублей.
Приостановка индексации зарплат госслужащих с 2024 года
Глава государства подписал закон, который предусматривает приостановку индексации зарплат государственных служащих. Прежде в Минфине сообщали, что вопрос об индексации такой категории сотрудников будет рассматриваться отдельно. В соответствии с законом, приостановка индексаций не коснется заработных плат военных и сотрудников силовых структур. Речь идет о зарплате следователей, прокуроров, помощников сенаторов и депутатов.
Путин утвердил бюджет на выплату грантов в сфере культуры и искусства
Указом президента России, утвержден федеральный бюджет на выплату грантов в области искусства и культуры. В будущем году на эти цели будет выделено 8710,1 миллиона рублей.
Путин учредил стипендии научным аспирантам
Студенты очного отделения, которые занимаются исследованиями в рамках научно-технологического развития России, будут получать стипендию в размере 75 тысяч рублей ежемесячно. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Стипендия также предназначена для адъюнктов. Согласно тексту документа, общее количество получателей выплаты не может превышать 2000 человек в год, а кандидатов на получение стипендий будут утверждать научные руководители студентов.
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Путин установил бюджет и выплаты на 2024-2026 годы
Президент России Владимир Путин утвердил федеральный бюджет на 2024-2026 годы. Более 32 трлн рублей будет направлено на социальные расходы. Основные затраты связаны с индексацией пенсий и материнским капиталом. На эти цели государство направит около 1,6 трлн рублей.
Путин распорядился увеличить размер выплаты к пенсии в 2024 году
Путин подписал закон о штрафах за нарушение охраны труда на вредных работах
Работодатели, которые нарушают обязательства по по коллективному договору в части охраны труда работников, занятых на работах с вредными условиями труда, будут наказываться штрафом в размере от шести тысяч рублей. Максимальная сумма штрафа составляет десять тысяч рублей.
Акцизы и пошлины в 2024 году
С 1 июля 2024 года пошлина за выдачу биометрического загранпаспорта будет увеличена на 20% и составит шесть тысяч рублей. Кроме того, президент России Владимир Путин подписал закон об индексации акцизов на сигареты и алкогольную продукцию.
Акцизная ставка на табачные изделия вырастет на 3%. Втрое также увеличатся в будущем году акцизы на вино и шампанское.
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Анастасия Крестьянова