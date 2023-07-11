Повышение цен на авто – единственная возможность сохранить автопром России

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«На предприятиях [российского автопрома] сокращалось количество персонала всегда, если не брать кластеры в Петербурге и Калуге. В прошлом году мы сокращались [по персоналу] до того, что сейчас не можем запуститься», — сказал Семёнов.ОАТ – один из крупнейших производителей автокомпонентов в России, который входит в холдинг КАМАЗ. Их главным заказчиком является АвтоВАЗ. Из-за продолжающегося снижения зарплат, компания не может набрать в свой штат новых людей и производить продукцию. Так, в 2022 году в группе ОАТ работало 8 тыс. человек, сейчас количество сотрудников опустилось до 7 тыс.
«Нам нужно повышать заработную плату, повышать в том числе цену автомобилей. Если мы этого не сделаем сейчас, мы просто потеряем время», – заявил Семёнов.
«Мы не видим другого варианта, когда у нас зарплата неконкурентоспособная, как мы будем набирать людей, как будем исполнять планы, которые перед с нами стоят?» — поинтересовался он.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в течение года в России ожидается постепенное снижение стоимости автомобилей. Представители АвтоВАЗа и КАМАЗа не прокомментировали данное заявление.
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