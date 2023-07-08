Повышение утильсбора на импортные автомобили не повлияет на цены отечественных машин

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«Это также даст нам возможность создавать новые привлекательные модели для российского и экспортных рынков», – добавили в «Автовазе».
Ранее сообщалось, что для ввозимых из-за границы автомобилей с перспективой их дальнейшей перепродажи вводятся увеличенные тарифы утилизационного сбора.
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