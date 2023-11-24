Появилась информация о попытке Лукашенко поженить Сапегу и Протасевича

Фото: Сайт Кремля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Софье Сапеге и Роману Протасевичу пожениться и освободиться из тюрьмы. Но Роман отклонил эту идею. Об этом рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко, пишет РИА Новости.
Напомним, Протасевича и Сапегу задержали в аэропорту Минска в мае 2021 года. Самолет компании Ryanair, на борту которого оппозиционеры находились, получил сообщение о минировании. Глава Белоруссии Лукашенко приказал поднять в воздух два истребителя МиГ-29. После приземления их задержали. Сапега призналась, что вела телеграм-канал, в котором выкладывала личную информацию о силовиках. Девушку признали виновной в преступлениях по нескольким статьям белорусского УК. Указ о помиловании Сапеги был подписан Лукашенко сразу после встречи с Кожемяко. Ранее белорусский глава помиловал и самого Протасевича.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что безопасность в регионе может гарантировать только ядреное оружие. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
Юрист предупредил о новых атаках мошенников на детей
МЧС предложило давать выходной россиянам в чрезвычайной ситуации
Дети из ЛНР посетили стенд Подмосковья на выставке «Россия»
«Она (Сапега. — прим.ред) влюбилась в парня. Мы с Александром Григорьевичем даже предложили им пожениться, но парень от нее открестился, отказался. Сейчас она одумалась, живет вместе с семьей и все у нее хорошо», — отметил Кожемяко.
Читайте также:
Юрист предупредил о новых атаках мошенников на детей
МЧС предложило давать выходной россиянам в чрезвычайной ситуации
Дети из ЛНР посетили стенд Подмосковья на выставке «Россия»
Алина Юрчак