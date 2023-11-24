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Появилась информация о попытке Лукашенко поженить Сапегу и Протасевича

Глава Приморья Кожемяко: Лукашенко предлагал Протасевичу и Сапеге пожениться
24 ноября 2023, 10:18
Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Софье Сапеге и Роману Протасевичу пожениться и освободиться из тюрьмы. Но Роман отклонил эту идею. Об этом рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко, пишет РИА Новости.
Напомним, Протасевича и Сапегу задержали в аэропорту Минска в мае 2021 года. Самолет компании Ryanair, на борту которого оппозиционеры находились, получил сообщение о минировании. Глава Белоруссии Лукашенко приказал поднять в воздух два истребителя МиГ-29. После приземления их задержали. Сапега призналась, что вела телеграм-канал, в котором выкладывала личную информацию о силовиках. Девушку признали виновной в преступлениях по нескольким статьям белорусского УК. Указ о помиловании Сапеги был подписан Лукашенко сразу после встречи с Кожемяко. Ранее белорусский глава помиловал и самого Протасевича.

«Она (Сапега. — прим.ред) влюбилась в парня. Мы с Александром Григорьевичем даже предложили им пожениться, но парень от нее открестился, отказался. Сейчас она одумалась, живет вместе с семьей и все у нее хорошо», — отметил Кожемяко.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что безопасность в регионе может гарантировать только ядреное оружие. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Стало известно, чем закончилось дело против Ozon из-за недоставленной пачки чая
Ozon заключил мировое соглашение с покупателем, которому не доставили пачку чая
24 ноября 2023, 09:59

Фото: istock / Michał Chodyra

Ивановский областной суд рассмотрел дело Максима Копейкина, который потребовал у Ozon доставить товар, несмотря на то, что маркетплейс вернул деньги за него. Об этом пишет РБК.
Сообщается, что в феврале 2022 года Максима заказал на маркетплейсе упаковку зеленого чая стоимостью 89 рублей. Ozon не смог доставить товар и отменил ее в одностороннем порядке, вернув деньги. Но Копейкину это не понравилось и он подал иск в суд. 

Максим потребовал доставить чай, признать условия действовавшей на тот момент оферты площадки незаконными и взыскать с маркетплейса 10 тысяч рублей компенсации за нарушение прав потребителя, 25 тысяч рублей за причиненный моральный вред, 10 тысяч рублей — за одностороннее расторжение договора купли-продажи. Помимо этого, покупатель потребовал компенсацию за то, что Ozon сорвал сроки доставки, и штраф в размере половины присужденной суммы.

Суд постановил, что маркетплейсу необходимо выплатить моральную компенсацию  в размере 500 рублей, 250 рублей штрафа и 71 рубль за почтовые расходы.  Копейкин обратился в верховный суд, после чего было утверждено заключенное между сторонами мировое соглашение. Он добился от площадки доставку товара, компенсацию в размере 5 тысяч рублей. 

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#компенсации
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В Серпухове состоялся фестиваль талантов
24 ноября 2023, 09:15

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов

В Серпухове прошел фестиваль талантов «Мама может». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
Мероприятие было организовано в преддверии Дня матери, который отмечается 26 ноября. 

Фестиваль прошел 23 ноября в во Дворце торжеств «Центральный». На нем были представлены изделия ручной работы, которые были сделаны серпуховскими мамами. Кроме этого, для посетителей был организован праздничный концерт.

В торжестве приняли участие жительницы все возрастов. Также на мероприятии были приглашены мамы и жены участников специальной военной операции.

«Все самые нежные, теплые и лучшие слова мы всегда адресуем нашим мамам, независимо от того кто мы - маленькие дети или взрослые люди. Мы всегда помним тех, кто подарил нам жизнь», - поделилась председатель горкома профсоюза работников госучреждений Галина Улитина.

Стоит отметить, что в конце концерта всем мама были вручены подарки, которые будут им напоминать о прошедшем празднике. 

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#подарки
#мама
#подмосковье
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Почти половина россиян начали работать в возрасте до 18 лет
Опрос: 41% россиян начали работать в возрасте до 18 лет
24 ноября 2023, 09:00

Фото: IStock/macniak

Согласно исследованию сервиса Авито Работа, 41% россиян впервые начали работать в возрасте 15-18 лет. Еще по 27% участников опроса заявили, что их первый трудовой опыт состоялся либо в юном возрасте 11-14 лет, либо уже после исполнения 18 лет.
Всего в опросе приняли участие больше 10 тысяч человек. 61% опрошенных отметили, что нашли свою первую работу через знакомых. 13% прибегли к поиску по объявлениям, а 6% получили помощь от университета.

Самой популярной специальностью для первой работы стала позиция разнорабочего. Её отметили больше трети респондентов (34%) по всей стране. Чаще других на позицию разнорабочего устраивались жители Красноярска (42%), Казани и Волгограда (39%). Чаще всего эту профессию в качестве первой выбирали мужчины, женщины отдали предпочтение специальности продавца.

Довольно популярными также были специальности промоутера (3%), официанта (3%) и секретаря (3%).

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#опрос
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В США зафиксировали мощный космический луч неизвестной природы
Telescope Array: в США замечен мощный космический луч неизвестной природы
24 ноября 2023, 07:38

Фото: istock / dima_zel

Группа ученых проекта Telescope Array из США, Японии, Южной Кореи, России и Бельгии заметила второй по мощности за весь период наблюдения за космическими лучами, природу которого не удалось определить. Об этом сообщается на сайте Университета Юты.

«Прослеживая траекторию новой частицы (из которой состоит луч. — прим ред.) до источника, не удается выявить что-то с достаточно высоким уровнем энергии, чтобы ее произвести. Вот в чем загадка — что, черт возьми, происходит?» — выразил негодование Джон Мэтьюз, представитель Telescope Array в американском университете .
Замеченный объект обладает зарядом в 2,44⋅1020 электронвольт, что примерно в 2,3 млн раз больше максимальной энергии, которую можно достичь на самых мощных ускорителях частиц, похожих на Большой адронный коллайдер.

Эксперты полагают, что обнаруженная частица могла быть протоном или ядром атома химического элемента. Исследование показало, что эта частица прибыла на нашу планету из пустой части Вселенной. Это свидетельствует о том, что объект сильно отклонился от источника, которой расположен вне Млечного Пути, но относительно близко к ее пределам.

Ранее сообщалось, что ученые доказали внеземное происхождение материала известного кулона Тутанхамона. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».


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#сша
#исследование
#космос
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Юрист предупредил о новых атаках мошенников на детей
Юрист Соловьев заявил об участившихся атаках мошенников на детей
24 ноября 2023, 04:34

Фото: iStock/ArisSu

Заслуженный юрист России Иван Соловьев отметил увеличение случаев мошенничества, направленного на детей.
В интервью агентству «Прайм» он подчеркнул, что злоумышленники активно используют доверчивость и желание детей получить поощрение или признание.

Они часто не осознают ценность денег. Одна из распространенных тактик — фальшивые сообщения о выигрыше, отправляемые от имени известного блогера, за которым требуют данные карты.

«Мошенники используют этот "выигрыш" как возможность выведения всех средств с карты, получив дополнительные платежные реквизиты у доверчивого ребенка», — предостерег Соловьев.
Он также выделил схемы, обещающие легкий заработок за просмотр видео или участие в голосованиях. Зачастую мошенники запрашивают банковские данные ребенка или родителя и код для доступа к приложению, что позволяет им снимать средства со счета.

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#сво
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МЧС предложило давать выходной россиянам в чрезвычайной ситуации
МЧС РФ предложило давать дополнительный выходной людям в чрезвычайной ситуации
24 ноября 2023, 02:58

Фото: istockphoto / DmyTo

Предложение от МЧС России об установке дополнительного выходного для людей, попавших в трудные обстоятельства, таких как стихийные бедствия или техногенные аварии, представлено в законопроекте «О внесении изменений в Трудовой кодекс», сообщает РБК.
Этот дополнительный день выходного предназначен для того, чтобы граждане имели возможность решить бытовые проблемы, восстановить утраченные документы и создать условия для продолжения обычной жизнедеятельности.

Предлагается предоставить гражданам дополнительный выходной день при сохранении средней заработной платы, а также предоставить неоплачиваемый отпуск длительностью до пяти дней.

Для получения этих льгот необходимо представить документальное подтверждение фактов проживания в области чрезвычайной ситуации, а также подтверждение нарушения условий для нормальной жизнедеятельности и утраты имущества. Эта информация должна быть подтверждена справками, выданными местными органами власти.

Поправки будут обсуждаться на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, запланированном на 24 ноября.

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В Кашире прошла ХХV Конференция местного отделения партии «Единая Россия»
23 ноября 2023, 22:53

Фото: администрация городского округа Кашира

В подмосковной Кашире прошла ХХV Конференция местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Конференция состоялась под председательством главы округа, секретаря местного отделения «Единой России» Михаила Шувалова.  В работе принимали участие председатель Совета депутатов округа, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Буров, исполнительный секретарь местного отделения партии Игорь Кручинин. Они рассказали о деятельности местного партийного отделения и фракции «Единая Россия».

Собравшиеся избрали делегатов на XXVIII Конференцию Московского областного регионального отделения «Единой России». Она состоялась 22 ноября.  

На конференции благодарственные письма получили Дмитрий Ишков, Эдуард Гречишкин, Александр Ветров, Наталья Максименко, Екатерина Муратова.

Михаил Шувалов подвёл итоги и отметил важность командной работы.

«Впереди много работы. Вместе с однопартийцами мы – одна команда, которая справится с любыми задачами!»,-сказал в заключении Михаил Шувалов.
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#кашира
#единая россия
#михаил шувалов
#подмосковье
#новости подмосковья
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В Подмосковье подготовили к зиме 160 тыс км электросетей и 43 тыс трансформаторных подстанций
23 ноября 2023, 22:51

Фото: Минэнерго МО

Перед властями Подмосковья стоит задача снизить риски нарушения электроснабжения потребителей Подмосковья предстоящей зимой. Об этом заявил министр энергетики региона Александр Самарин, выступая в Мособлдуме с докладом о готовности Московской области к осенне-зимнему периоду.
«Особое внимание уделяется населённым пунктам, где в последнее время зафиксирован резкий прирост жителей, и, как следствие, увеличение нагрузки на электросети. За последние два года за счёт программ по повышению надёжности электроснабжения потребителей аварийность в проблемных городских округах снизилась в среднем на 15-20%. И это при том, что численность населения увеличилась на 25%, а потребление электричества в прошлом году стало больше на 9%», – сказал Самарин.
По его словам, в Подмосковье к отопительному сезону подготовили 160 тыс км сетей электроснабжения и 43 тыс трансформаторных подстанций. 
 
По данным Минэнерго Подмосковья, для проведения аварийно-восстановительных работ с целью надёжного электроснабжения в период низких температур сформировано 882 бригады. Они обеспечены всей необходимой спецтехникой и механизмами. Создан парк из 1 251 единиц резервных источников снабжения электроэнергией. Их укомплектованность оборудованием и материалами составляет 100%.

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#минэнерго мо
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#александр самарин
#мособлдума
#московская область
#подмосковье
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Полицейские из Каширы встретились с дошкольниками
23 ноября 2023, 22:43

Фото: администрация городского округа Кашира

В рамках социального раунда «Засветись!» каширские сотрудники Госавтоинспекции провели обучающую прогулку «Я - пешеход» для детсадовцев.
Полицейские рассказали детям об основных правилах безопасного перехода проезжей части. Акцент сделали на ситуациях, связанных с пешим передвижением.

Около детского сада автоинспекторы проинструктировали ребятам и напомнили им правила поведения на улице.

Внимание детей обратили на важность ношения световозвращающих элементов на верхней одежде и других предметах гардероба.

Ранее в Кашире сотрудники Госавтоинспекции провели встречу со школьниками. В рамках социального раунда «Засветись» и в преддверии каникул инспектор по пропаганде БДД отдела Госавтоинспекции Каширы, капитан полиции Анна Силаева и отряд ЮИД «Автостоп» провели тематические информационно-разъяснительные беседы с юными участниками дорожного движения.

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#кашира
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#пдд
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