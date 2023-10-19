Появилась версия двойного убийства в семье Стаса Намина

Спрос на туры из России в Египет с 11 по 17 октября снизился на четыре процента, а цены на путевки упали в среднем на 25-31 процент. Это снижение объясняется, в частности, военным конфликтом в соседнем Израиле, передает РИА Новости со ссылкой на исследование группы компаний «Слетать.ру».