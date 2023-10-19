Появилась версия двойного убийства в семье Стаса Намина

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Подозреваемый в убийстве бабушки брата Роман Микоян зарезал бабушку и брата, так как они постоянно пытались учить его жизни. Об этом рассказал он сам во время допроса.
Роман — приемный сын рок-музыканта. Стас Намин женился на его матери, когда мальчику был год. Сейчас он работает директором по развитию компании Skyeer, которая занимается разработкой аналитической платформы на основе данных съемки с беспилотных летательных аппаратов.
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