Появилось видео первых секунд землетрясения в Марокко

Фото: istockphoto/cenkertekin
В ночь на 9 сентября неподалеку от марокканского города Марракеш произошло землетрясение магнитудой семь баллов по шкале Рихтера. Появились кадры первых секунд ужасного стихийного бедствия.
На видео, которое опубликовал телеграм-канал Baza, можно наблюдать, как только что мирно отдыхавшие марокканцы вдруг настораживаются, потом вскакивают и пытаются убежать. На улице начинается паника, люди мечутся, не зная, куда скрыться, сталкиваются друг с другом. Многие не могут удержаться на ногах. По дрожанию камеры можно понять, что подземные толчки очень сильные. Потом обрушивается часть здания на переднем плане, и изображение теряет четкость.
На данный момент известно о 820 погибших и 672 пострадавших в результате землетрясения. По сообщению министерства иностранных дел РФ, российских граждан среди погибших нет. Президент России Владимир Путин отправил королю Марокко Мухаммеду VI телеграмму с выражением соболезнований в связи с последствиями страшного стихийного бедствия.
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На данный момент известно о 820 погибших и 672 пострадавших в результате землетрясения. По сообщению министерства иностранных дел РФ, российских граждан среди погибших нет. Президент России Владимир Путин отправил королю Марокко Мухаммеду VI телеграмму с выражением соболезнований в связи с последствиями страшного стихийного бедствия.
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Александр Бойцов