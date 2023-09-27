Поздняков считает, что фигурист Костомаров подаст пример участникам СВО

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Об этом в интервью рассказал президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков.
«То, с каким мужеством он сейчас восстанавливается, реабилитируется, является настоящим примером спортивного и, безусловно, человеческого мужества», - сказал Станислав Поздняков.10 января Роман Костомаров оказался в реанимацию с пневмонией. Фигурист в тяжелом состоянии находился в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Спортсмену ампутировали обе стопы и пальцы обеих рук.
«Вероятно, что я где‑то заразился и подцепил вирус. Врач был на катке. Но я приходил только за обезболивающими. Числа 8‑го я говорю: «Поеду, соберемся с ребятами». Мы ходили в баню, купались в проруби. Я попарился, залез в прорубь. Когда поехал домой, начал кашлять нон‑стоп»,- рассказывает Роман Костомаров.Читайте также:
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