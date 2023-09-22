Пожар в Щёлкове потушен

Фото: Елена Катасонова
По сообщению администрации округа Щёлково, пожар в офисном здании в 1-м Советском переулке полностью потушен.
Также сообщается, что в результате пожара пострадавших и погибших нет.
По словам очевидцев, рядом с местом происшествия было очень трудно находиться из-за едкого запаха дыма.
В тушении было задействовано 75 человек и 26 единиц техники.
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