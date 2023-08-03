Пожар в Воскресенске локализовали

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Глава муниципалитета Алексей Малкин заявил, что пожар в горящем в Воскресенске цехе по производству кислородных аккумуляторов локализовали.
Малкин считает, что, по предварительной причине, пожар начался из-за нарушения правил противопожарной безопасности.
Отмечается, что пострадавших в результате пожара нет.
Напомним, ранее стало известно, что в Подмосковье взрыв на кислородно-аккумуляторном складе в деревне Ачкасово. Из горящего цеха по производству кислородных аккумуляторов эвакуировали семь человек. Взрыв, прогремел на бывшем заводе «Красный строитель». За взрывом последовал крупный пожар. По предварительной информации, сейчас на заводе хранят аккумуляторы.
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Отмечается, что пострадавших в результате пожара нет.
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Екатерина Коршунова