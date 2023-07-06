Пожилой мужчина в Китае сделал татуировку с портретом Путина для поддержки президента

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Пожилой мужчина в КНР сделал себе на лопатке тату с портретом президента России Владимира Путина, чтобы поддержать главу государства после начала СВО. Об этом стало известно благодаря видео, которое появилось в социальных сетях.
Мужчину спрашивали, действительно ли это тату с изображением Путина и является ли он фанатом президента России. Он ответил, что сделал татуировку в марте прошлого года после начала спецоперации на Украине, чтобы поддержать президента России.
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