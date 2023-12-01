Позиция по СВО или скандалы с «Щелкунчиком»: за что уволили директора Большого театра

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
Генеральный директор Большого театра Владимир Урин объявил о своем уходе с должности и попрощался с коллективом. О том, почему руководитель покинул свой пост, и кто теперь возглавит театр, расскажет редакция «Радио 1».
Почему Урин уволился из Большого театра
Генеральный директор Большого театра Владимир Урин написал заявление об увольнении на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина по собственному желанию. Об этом пишет Forbes. Просьба театрального деятеля была удовлетворена. Почему Урин принял это решение неизвестно. Он лично не приводил подробностей своего ухода с должности.
Райкин представил премьеру «Грозы» на фестивале «Вперед к Островскому!»
Другие источники сообщают, что возможной причиной, по которой Урину пришлось оставить должность, были проблемы в работе театра. Ежегодно Большой театр оказывался в центре скандала из-за продажи билетов на балет «Щелкунчик». Руководство обвиняли в создании искусственного ажиотажа, который из года в год приводил к огромным очередям и завышенным ценам на билеты.
В Большом театре отказались давать комментарии по поводу увольнения Урина.
Как Урин попрощался с коллективом Большого театра
Бывший руководитель Большого театра Владимир Урин попрощался с коллективом и заявил, что в настоящее время существуют проблемы с сильными лидерами коллективов. Видео обращения гендиректора к сотрудникам опубликовал музыкальный критик Сергей Буланов.
«Сегодня я с вами прощаюсь, поскольку сегодня мой последний день работы в Большом театре», — сказал Урин.Бывший директор добавил, что счастлив быть причастным к Большому театру и выразил благодарность творческому коллективу.
Кто возглавит Большой театра после Урина
Новым генеральным директором Большого театра станет российский дирижер, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Георгиев, об этом сообщает телеграм-канал Shot. Официальной информации о назначении нового директора театра в настоящее время нет, однако ожидается, что коллективу Большого театра представят руководителя первого декабря.
До начала 2024 года дирекция Большого и Мариинского театров могут быть объединены. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на неназванный источник. Авторы статьи напомнили, что прежде с подобной инициативой выступил президент России Владимир Путин.
Химкинский театр «Наш дом» ждет зрителей на премьеру спектакля «Маскарад»
Свое возможное назначение на должность генерального директора Большого театра прокомментировал народный артист России Владимир Георгиев. Он заявил, что в настоящее время он занимает пост художественного руководителя Мариинского театра, и о каких либо кадровых изменениях ему не известно.
«Я не могу это комментировать, я сейчас отвечаю за Мариинский театр. Я не провожу время в сетях, соцсетях. Кто-то что-то выпускает, кто-то что-то сказал»,— заявил Георгиев.
Чего ожидать от нового директора Большого театра
Премьер Большого театра Николай Цискаридзе прокомментировал возможное назначение на должность генерального директора Владимира Георгиева. Он назвал артиста гением и выразил надежду на то, что назначение состоится в скором времени. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вопрос о назначении Георгиева переадресовал в Министерство культуры.
«Обращайтесь в Министерство культуры, это их прерогатива», – заявил Песков.
Читайте также:
Химкинский театр «Наш дом» ждет зрителей на премьеру спектакля «Маскарад»
В Пушкино стартовал фестиваль «Пушкино Театральное. Наследники Станиславского»
Премьера спектакля «Громада Маяковский» прошла в Дубне
Анастасия Крестьянова