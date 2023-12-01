Радио1
Главная / Новости / Общество/ Позиция по СВО или скандалы с «Щелкунчиком»: за что уволили директора Большого театра

Позиция по СВО или скандалы с «Щелкунчиком»: за что уволили директора Большого театра

Владимир Урин попрощался с коллективом Большого театра
01 декабря 2023, 11:37
Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин объявил о своем уходе с должности и попрощался с коллективом. О том, почему руководитель покинул свой пост, и кто теперь возглавит театр, расскажет редакция «Радио 1».

Почему Урин уволился из Большого театра


Генеральный директор Большого театра Владимир Урин написал заявление об увольнении на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина по собственному желанию. Об этом пишет Forbes. Просьба театрального деятеля была удовлетворена. Почему Урин принял это решение неизвестно. Он лично не приводил подробностей своего ухода с должности.


По некоторым данным, причиной увольнения Урина является ранее озвученная им позиция по поводу специальной военной операции на Украине. Якобы он входил в число тех деятелей культуры, которые подписали обращение с призывом о прекращении СВО.

Райкин представил премьеру «Грозы» на фестивале «Вперед к Островскому!»
Райкин представил премьеру «Грозы» на фестивале «Вперед к Островскому!»

Другие источники сообщают, что возможной причиной, по которой Урину пришлось оставить должность, были проблемы в работе театра. Ежегодно Большой театр оказывался в центре скандала из-за продажи билетов на балет «Щелкунчик». Руководство обвиняли в создании искусственного ажиотажа, который из года в год приводил к огромным очередям и завышенным ценам на билеты.

В Большом театре отказались давать комментарии по поводу увольнения Урина.


Как Урин попрощался с коллективом Большого театра


Бывший руководитель Большого театра Владимир Урин попрощался с коллективом и заявил, что в настоящее время существуют проблемы с сильными лидерами коллективов. Видео обращения гендиректора к сотрудникам опубликовал музыкальный критик Сергей Буланов.

«Сегодня я с вами прощаюсь, поскольку сегодня мой последний день работы в Большом театре», — сказал Урин.
Бывший директор добавил, что счастлив быть причастным к Большому театру и выразил благодарность творческому коллективу.


Кто возглавит Большой театра после Урина


Новым генеральным директором Большого театра станет российский дирижер, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Георгиев, об этом сообщает телеграм-канал Shot. Официальной информации о назначении нового директора театра в настоящее время нет, однако ожидается, что коллективу Большого театра представят руководителя первого декабря.

До начала 2024 года дирекция Большого и Мариинского театров могут быть объединены. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на неназванный источник. Авторы статьи напомнили, что прежде с подобной инициативой выступил президент России Владимир Путин.

Химкинский театр «Наш дом» ждет зрителей на премьеру спектакля «Маскарад»
Химкинский театр «Наш дом» ждет зрителей на премьеру спектакля «Маскарад»

Свое возможное назначение на должность генерального директора Большого театра прокомментировал народный артист России Владимир Георгиев. Он заявил, что в настоящее время он занимает пост художественного руководителя Мариинского театра, и о каких либо кадровых изменениях ему не известно.
«Я не могу это комментировать, я сейчас отвечаю за Мариинский театр. Я не провожу время в сетях, соцсетях. Кто-то что-то выпускает, кто-то что-то сказал»,— заявил Георгиев.

Чего ожидать от нового директора Большого театра


Премьер Большого театра Николай Цискаридзе прокомментировал возможное назначение на должность генерального директора Владимира Георгиева. Он назвал артиста гением и выразил надежду на то, что назначение состоится в скором времени. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вопрос о назначении Георгиева переадресовал в Министерство культуры.

«Обращайтесь в Министерство культуры, это их прерогатива», – заявил Песков.

Читайте также:

Химкинский театр «Наш дом» ждет зрителей на премьеру спектакля «Маскарад»

В Пушкино стартовал фестиваль «Пушкино Театральное. Наследники Станиславского»

Премьера спектакля «Громада Маяковский» прошла в Дубне
#владимир путин
#театр
#дмитрий песков
#сво
#увольнение
#минкультуры рф
Читайте нас в
Мошенники придумали новый способ обмана россиян
Мошенники стали маскироваться под мастеров по ремонту
01 декабря 2023, 11:16

Фото: iStock/artoleshko

Мошенники стали использовать сервисы частных предложений, такие как «Яндекс Услуги» или «Профи», для массового обмана россиян. На данных сайтах они предлагают приобрести свои услуги заранее, после чего просят перевести оплату за них на карту и исчезают. Об этом «Известиям» сообщили в крупных банках.
Отмечается, что в тот момент, когда жертва реагирует на размещенное объявление об услугах и пишет злоумышленнику в чат, тот переводит общение в популярные мессенджеры, в которых уточняет детали работы и договаривается о дате выезда. В назначенный день мошенник заявляет о необходимости предварительной покупки новых деталей или необходимых инструментов для качественного ремонта.

После этого потенциальную жертву просят перевести денежные средства и направляют ссылку на оплату. Сразу после получения денег мошенник перестает выходить на связь. Общий доход преступников благодаря таким случаям может оказаться значительным.

Читайте также:

Разработчик суперкомпьютеров может оказаться в психбольнице

Задачи развития медицины находятся на приоритетном месте, заявил Путин

СМИ: ЦАХАЛ призвал жителей Хан-Юниса на юге Газы эвакуироваться
#покупки
#мошенник
#мессенджеры
#чат
#деньги
#ремонт
Читайте нас в
В России пройдет молодежный музыкальный фестиваль «МОРФЕСТ – 2024»
01 декабря 2023, 11:07

Фото: istockphoto/Antonio Suarez Vega

В следующем году в России состоится юбилейный молодежный музыкальный фестиваль «МОРФЕСТ – 2024». Проект реализуется ООО «Группа компаний «ИНКОННЕКТ» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Мероприятие направлено на сохранение и пропаганду культурного достояния и наследия России посредством патриотической музыки; − интеграцию кадетских музыкальных самодеятельных коллективов в культурное сообщество страны как пример патриотического воспитания подрастающего поколения посредством музыки.

Ключевым событием Фестиваля станет музыкальный конкурс «Мелодии победной весны» среди творческих кадетских коллективов различных ведомств, курсантов и учащихся морских образовательных учреждений России, включая новые территории. Конкурс позволит отобрать лучших исполнителей патриотической песни в возрасте от 14 до 18 лет на право стать Участником Юбилейного молодежного музыкального фестиваля - «МОРФЕСТ 2024».

.Конкурс проводится в период с 1 октября 2023 года по 30 апреля 2024 года и включает следующие этапы: 1 этап. 01.10.2023 – 01.03.2024. Регистрация. Сбор конкурсных работ. 2 этап. 01.03.2024 – 15.03.2024. Определение победителей конкурса — Участников Фестиваля. 3 этап.20.03.2024 – 30.04.2024. Подготовка КОНЦЕРТНОЙ программы Фестиваля. 4 этап. Май 2024 г. Юбилейный молодежный музыкальный фестиваль МОРФЕСТ-2024.

Подробности на сайте: www.morfest.ru.

Читайте также:

Каширские вокалистки стали лауреатами Всероссийского конкурса творчества и искусств

Каширские мультипликаторы участвовали в медиафестивале «Юные таланты Московии»

В России состоится первый фестиваль авторов новых детских песен «Шаинский-Фест»
#конкурс
#фестиваль
#подготовка
#регистрация
#май
#страны
#право
Читайте нас в
Новый современный детский сад построят в Химках
01 декабря 2023, 10:23

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В Химках планируют построить новый детский сад на 300 мест. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Детсад будет находится на территории жилого комплекса «Квартал Ивакино».

Здание будет построено в в виде нескольких функциональных блоков общей площадью 5,1 тысяч квадратных метров. Детский сад будет выполнен в светлых тонах с яркими акцентами на фасаде. внутри здания будут расположены комфортные групповые помещения с игровой, спальней, раздевальной, буфетной и санузлом.

Стоит отметить, что в учреждении одновременно смогут находится 12 групп детей и 44 сотрудника детсада. На территории сада для детей построят 12 игровых площадок с теневыми навесами и две спортивные площадки для занятий физкультурой.

Кроме этого, завершить и сдать готовый жилой комплекс  с собственной социальной инфраструктурой планируют в 2032.

Читайте также:

В деревне Корыстово обновили детскую площадку

Витушева: число мест в мини-садике в ЖК «Новоснегирёвский» увеличат до 150

Строительство поликлиники на 750 посетителей продолжается в Ленинском округе
#детский сад
#комплекс
#здание
#детсад
#площадки
#подмосковье
#химки
#жк
Читайте нас в
Путин назвал среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году
Путин: по итогам 2023 года продолжительность жизни россиян составит около 74 лет
01 декабря 2023, 10:18

Фото: сайт Кремля

По итогам 2023 года средняя продолжительность россиян составит около 74 лет. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем видеообращении к участникам II конгресса «Национальное здравоохранение».
«Слаженная, ответственная работа Правительства, Министерства здравоохранения, региональных властей, каждого медицинского работника позволила достичь достойных результатов, первый из которых, конечно же, рекордная для России ожидаемая продолжительность жизни», - отметил глава государства.

По словам Путина, по итогам текущего года осредняя продолжительность жизни россиян составит порядка 74 лет.

Кроме того, президент подчеркнул, что в российской медицине появляются новые задачи и планы. Также изменяются условия работы, требуя от медперсонала больше опыта, знаний. При этом, отметил глава России, великая миссия врача остается неизменной.

Читайте также:

Задачи развития медицины находятся на приоритетном месте, заявил Путин

Учёные назвали продукты, провоцирующие деменцию и ускоряющие старение

Врачи раскрыли, какой «враг» на каждой кухне губит сосуды и вызывает рак
#работа
#президент
#врачи
#медицина
Читайте нас в
Серебряно-Прудские волонтеры сделали 12 тысяч кв метров маскировочных сетей для СВО
01 декабря 2023, 09:18

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»

Почти 12 000 квадратных метров маскировочных сетей на фронт передал волонтерский центр из Серебряных Прудов. Об этом сообщила пресс-служба ГАУ АИС «Подмосковье».
Волонтерский центр «Своих не бросаем» начал работу в Серебряных Прудах в 2022 году. 

В начале участники центра обучились созданию окопных свечей, которые потом отправляли на фронт. На сегодняшний день центр  «Своих не бросаем» занимается производством маскировочных сетей и накидок, нашлемников, дождевиков, футболкок, строп, термобелья, а также делают носилки и армейские коврики.

«Делаем сети разных размеров. Сейчас вот работаем над спецзаказом — 700 квадратных метров одна сеть, которой нужно накрыть военный самолёт. Это целый огород! Вот попробуйте это всё сделать. Мы 4 дня только кроили. А сейчас ещё дней 15 девочки будут маскировать»,  — отметила координатор центра Людмила Феофанова. 

Также она рассказала, что бойцы стали чаще запрашивать гумпомощь у центра.

«В начале ребята как-то с осторожностью приходили, а сейчас уже заказывают даже по телефону. Мы записываем, из каких они подразделений, откуда здесь родом. Мы дарим им не только наши изделия, которые им нужны, мы дарим им тепло. <…>У нас даже был случай, когда один солдат второй раз пришел в отпуск и зашел к нам с тортиком, с кофе. Рассказал, как их выручили наши носилки, на которых они 6 километров несли раненного», — поделилась женщина. 

Кроме этого, за помощью также обращаются волонтеры и из других регионов. Так участники центра помогли подготовить полноценные наборы, которые были отвезены рязанским штурмовикам Соледар.

Читайте также:

В Серебряных Прудах открыли движение по обновлённому мосту через реку Осётр

В Серебряных Прудах прошли профилактические мероприятия «Безопасный двор»

Лучших работников сельского хозяйства наградили в Серебряных Прудах
#серебряные пруды
#подмосковье
#волонтеры
#женщина
#соледар
#солдат
#гуманитарная помощь
#сво
Читайте нас в
РКН проверит сериал «Слово пацана»
01 декабря 2023, 05:51

Фото: istock / LeMusique

Роскомнадзор начнет проверку сериала «Слово пацана» на соответствие традиционным ценностям после обращения омбудсмена по правам ребенка в Татарстане Ирины Волынец. Информация об этом появилась в telegram-канале Baza.
По мнению Волынец, популярный сериал «романтизирует бандитизм» и оправдывает «казанский феномен», образовавшийся в 1970-е и 1980-е годы — появление многочисленных банд в Казани.

Несмотря на то, что сериал имеет маркировку 18 , его смотрят также и дети. По данным омбудсмена, число просмотров уже превысило миллион, что вызвало озабоченность у Волынец.

Омбудсмен полагает, что сериал может противоречить приказу президента о формировании государственной политики по защите традиционных духовно-нравственных ценностей. Также она считает, что сериал «пропагандирует насилие, безнравственность и отрицание идеалов патриотизма».

Читайте также:

В Минкульте назвали причину отзыва прокатного удостоверения у фильма «Айта»

Звезду «Реальных пацанов» внесли в базу украинского «Миротворца»

Звукорежиссер «Реальных пацанов» погиб в зоне спецоперации
#дети
#насилие
#сериал
#омбудсмен
Читайте нас в
Концерт рэпера Кишлака в Москве закончился массовым отравлением
Mash: на концерте рэпера Кишлака в Москве отравились больше десяти человек
01 декабря 2023, 05:42

Фото: iStock/Doucefleur

По данным Telegram-канала Mash, на концерте рэпера Кишлака в Москве отравились более десяти человек.
На место проведения мероприятия на Балтийской улице прибыли несколько бригад скорой помощи.

Большинство пострадавших обратились за медицинской помощью в состоянии алкогольного опьянения. Все они будут также проверены на наличие наркотических веществ в организме.

По информации канала, среди пострадавших были два-три подростка в возрасте 15 лет и девять молодых людей в возрасте от 20 до 25 лет.

Читайте также:

16 школьников госпитализированы в больницу Кировской области с отравлением

Стало известно, какими веществами отравили жену главы ГУР Украины Буданова

Появились подробности о семье, в которой двухлетняя девочка отравилась метадоном
#мероприятия
#девочка
Читайте нас в
Российским школьникам запретят телефонов в школах даже в образовательных целях
РИА Новости: школьникам запретят пользоваться смартфонами в школе даже для учебы
01 декабря 2023, 05:30

Фото: Минобразования МО

Внесена поправка в Государственную Думу о запрете использования телефонов в школах, даже в случае образовательных задач, передает РИА Новости.
Поясняется, что в исходной версии документа образовательные цели и экстренные ситуации были исключением из правила.

В ноябре Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает запрет использования школьниками телефонов и других гаджетов для связи во время уроков.

В соответствии с текстом законопроекта, ученики смогут пользоваться средствами связи только с разрешения учителя, а также в случаях чрезвычайных ситуаций и угрозы для жизни. По мнению инициаторов законопроекта, такие изменения помогут укрепить роль учителей в школьной среде.

Читайте также:

Каширские дошколята окунулись в школьный мир

Региональную диагностическую работу по обществознанию написали 30 тыс подмосковных десятиклассников

В Подмосковье ребенок напоролся на саморез на горке
#подмосковье
#ребёнок
#изменения
#госдума
#запрет
#учителя
#правила
#законопроект
#ученики
Читайте нас в
В России запретили регистрироваться на сайтах через Google и Apple ID
01 декабря 2023, 04:56

Фото: iStock/Umnat Seebuaphan

Зампред IT-комитета Госдумы Антон Горелкин заявил, что в России запретили регистрацию и вход на сайты с использованием Apple или Google ID. Об этом пишет «Парламентская правда».
По его словам, для подобных целей можно будет использовать только российскую систему. Целью таких нововведений Горелкин назвал защиту данных россиян.

Зампред пояснил, что авторизация на сайтах и в приложениях с 1 декабря станет возможно только по российскому номеру телефона, с помощью портала "Госуслуги" или другого сервиса, контролируемого Россией.

«Правила не коснутся тех аккаунтов, которые уже зарегистрированы через российскую почту. Мораторий коснется лишь пункта о российском контроле за системами авторизации. Зарубежные системы, например кнопки входа при помощи Apple ID или Google, российские сайты и приложения должны будут убрать с 1 декабря», — цитирует издание слова собеседника.

В Региональном общественном центре интернет-технологий отметили, что выполнять регистрацию с помощью адреса зарубежной почты новый закон не запрещает.

«Адрес используется в качестве логина, а закон не содержит к нему требований, он лишь обязывает установить российский контроль над самим сервисом авторизации», — объяснили в организации.

Вступающий в силу закон также предусматривает обеспечение провайдерами исполнения требований в сфере безопасности. Так, основанием для внесения в Единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора станет информация о способах обхода установленных в России блокировок сайтов. Самый популярный способ такого обхода, VPN, с 1 марта 2024 года будет запрещено рекламировать.

Читайте также:

Путин поздравил Роскомнадзор, отметив важность борьбы против раскола общества РФ

В Минцифры разъяснили, какие сервисы VPN попадут под блокировку

В 2024 году «Госуслуги» протестируют в качестве альтернативы паспорту
#россия
#сайт
#безопасность
#госдума
Читайте нас в
Достижения.рф