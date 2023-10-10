«Позор»: Порноактриса Халифа лишилась контракта за поддержку ХАМАС

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Бывшая порноактриса ливанского происхождения Миа Халифа лишилась контракта с Playboy после публичной поддержки ХАМАС, пишет Business Today.
Халифа опубликовала пост в соцсети X, где поддержала действия ХАМАС и назвала их «борцами за свободу». Сразу после на нее посыпался шквал критики, а также разрыв контракта с крупнейшим в мире журналом для взрослых Playboy.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.
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«Я бы сказала, что поддержка Палестины лишила меня возможностей в бизнесе, но я гораздо больше злюсь на себя за то, что не проверила заранее, что имею дело с сионистами», - прокомментировала ситуацию актриса.
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Евгения Парфентьева