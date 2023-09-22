Прабабушки и прадедушки с иждивенцами получат право на повышенную пенсию

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Российское правительство высказалось в поддержку законопроекта, который дает возможность прадедушкам и прабабушкам в России стать опекунами своих несовершеннолетних правнуков и получать за это повышенную пенсию. Об этом 22 сентября сообщает газета «Известия».
Данная законодательная инициатива предусматривает увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и по инвалидности. Повышение будет доступно, если пенсионеры станут опекунами несовершеннолетних правнуков или достигших 18 лет и недееспособными.
Согласно нынешнему законодательству, опекунами несовершеннолетних могут быть лишь тети, дяди, братья и сестры, бабушки и дедушки. Новый законопроект позволяет решить проблему, когда ребенок, у которого остались только прабабушка или прадедушка, рискует отправиться в детский дом.
За каждого правнука пенсионерам будет дополнительно начисляться треть от фиксированной части их пенсии. В 2023 году эта сумма составляет 2522 рубля ежемесячно.
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Согласно нынешнему законодательству, опекунами несовершеннолетних могут быть лишь тети, дяди, братья и сестры, бабушки и дедушки. Новый законопроект позволяет решить проблему, когда ребенок, у которого остались только прабабушка или прадедушка, рискует отправиться в детский дом.
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Артем Путинцев