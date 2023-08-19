«Прайм»: с 1 сентября части россиян повысят пенсию

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Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова заявила, что части работников, которые вышли на пенсию в сентябре 2023 года, проиндексируют ее. Об этом сообщает «Прайм».
Отмечается, что под индексацию пенсии попадут те пенсионеры, которым в сентябре исполнится 80 лет. Профессор Финогенова подчеркнула, что фиксированная часть выплаты вырастет в два раза.
Сообщается, что сама выплата произойдет не ранее, чем в октябре. При этом, если 80 лет пенсионеру исполнится в конце сентября, то повышенные выплаты стоит ожидать только в ноябре.
Напомним, правительство подписало постановление об индексации на 5,5% зарплат сотрудников госорганов, которые не являются госслужащими. К сотрудникам, которые не являются госслужащими, относятся коменданты, стенографисты, экспедиторы, кассиры и другие. Индексация произойдет с 1 октября 2023 года.
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Сообщается, что сама выплата произойдет не ранее, чем в октябре. При этом, если 80 лет пенсионеру исполнится в конце сентября, то повышенные выплаты стоит ожидать только в ноябре.
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Екатерина Коршунова