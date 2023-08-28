Права 1,5 тысяч дольщиков восстановили в августе в Подмосковье

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
В августе 2023 года восстановили права 1,5 тысяч обманутых дольщиков, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
За август текущего года введено в эксплуатацию пять многоквартирных домов: два в жилом комплексе «Белые росы» в Котельниках (790 квартир), один дом в жилом комплексе «Шепчинки» в Подольске (70 квартир), один дом в жилом комплексе «Президентский» в Лыткарино (178 квартир), один дом в жилом комплексе «Дмитров Парк» в Дмитрове (342 квартиры).
Кроме того, завершено строительство дома для 142 граждан в ЖК «Три квартала» в Ленинском, который вскоре введут в эксплуатацию.
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«Для Подмосковья важно решить проблему обманутых дольщиков. В августе долгожданный дом появился у 1,5 тысяч семей. Продолжаем работать. В сентябре планируем с помощью инвесторов и регионального фонда защиты прав граждан-долевого участия достроить ещё 52 многоквартирных дома и начать выдавать ключи от квартир 2,5 тысяч дольщиков», — сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.
В Подмосковье за июль на кадастровый учёт поставлено 16 многоквартирных домов.
Около 300 семей дольщиков проблемного ЖК «Пушкарь» начали получать ключи.
Ключи от долгожданных квартир получат 342 семьи в ЖК «Дмитров Парк».