Права 1,5 тысяч дольщиков восстановили в августе в Подмосковье

На территории Московской области проходит большая программа по восстановлению прав обманутых дольщиков по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.

В августе 2023 года восстановили права 1,5 тысяч обманутых дольщиков, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

За август текущего года введено в эксплуатацию пять многоквартирных домов: два в жилом комплексе «Белые росы» в Котельниках (790 квартир), один дом в жилом комплексе «Шепчинки» в Подольске (70 квартир), один дом в жилом комплексе «Президентский» в Лыткарино (178 квартир), один дом в жилом комплексе «Дмитров Парк» в Дмитрове (342 квартиры).





Кроме того, завершено строительство дома для 142 граждан в ЖК «Три квартала» в Ленинском, который вскоре введут в эксплуатацию.