Правда об арбузных косточках: противопоказания и полезные свойства

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Сезоном арбузов принято считать конец августа и начало сентября. Именно в это время арбузы становятся спелые, сочные и ароматные. О пользе арбузов известно давно, а вот их семечки употребляют далеко не все. О полезных свойствах арбузных косточек и о том, кому стоит воздержаться от их употребления расскажет редакция «Радио 1».
Состав арбузных косточек
Калорийность семечек арбуза зависит от размера плода и его спелости. Примерно на 100 грамм продукта приходится 25-30 ккал. В косточках содержится белки, углеводы, а вот жиров и холестерина в них практически нет.
Польза арбузных косточек
В арбузных семечках содержится высокое содержание витаминов группы В. Положительное влияние витамина на центральную нервную систему уже давно доказано, он также позволяет укреплять иммунитет и благоприятно сказывается на эмоциональном состоянии человека. Арбузные косточки содержат аминокислоты, которые регулируют кровяное давление. Если употреблять арбузные семена регулярно, то организм можно защитить от злокачественных образований. Еще одним полезным свойством семян арбуза является их влияние на протеиновый и углеводный обмен. Они регулируют эти процессы и улучшают работу ЖКТ.
В арбузных косточках также содержится железо, которое положительно влияет на женскую красоту. Этот элемент способствует укреплению волос, и придает им здоровый вид. Кроме того, железо делает гладкой кожу и предотвращает ее старение.
Арбузные семечки в народной медицине
Целебные свойства арбузных семян известны давно. На их основе делали отвары, компрессы и настойки. С помощью арбузных семечек можно вылечить серьезные заболевания. Их можно использовать для борьбы с паразитами, при высокой температуре, лихорадке, а также как мочегонное средство.
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Как хранить арбузные семечки
Хранить арбузные семечки лучше в подсушенном виде. Их нужно поместить в стеклянную банку и плотно накрыть крышкой. Чтобы семена не утратили полезные свойства, их нельзя оставлять под прямыми солнечными лучами. Емкость для их хранения лучше держать в темном и прохладном месте.
Кому нельзя употреблять арбузные косточки
Арбуз и его семена нельзя употреблять людям с заболеваниями мочеполовой системы. В арбузных косточках содержится цитрулин. Для здорового человека он безопасен, так как попадании в организм без труда выводится. Для тех, кто страдает почечной недостаточностью этот процесс затрудняется, а попавший в организм цитрулин через некоторое время начинает превращаться в аммиак, который оказывает на организм негативное влияние.
Можно ли есть арбуз вместе с семечками
Согласно статистике, плохо пережеванные листья салата, капусты или цитрусовых вызывает аппендицит в семь раз чаще, чем употребление арбуза вместе с косточками. Однако важно помнить, что всю пищу необходимо тщательно пережевывать. Арбуз, за счет его водянистости и мякоти практически не разжевывается, потому его употребление с косточками лучше разделить и уделить им отдельное внимание.
В том случае, если при употреблении арбуза, человек случайно проглотил несколько целых семян – это не вызовет последствий. Но оставшиеся в непрожеванном виде остатки пищи, при попадании в желудок, могут вызвать болезненные ощущения или спровоцировать заболевания.
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