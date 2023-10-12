Правило трёх нет: Психолог назвала способ решить проблемы в отношениях

Согласно исследованиям, каждая третья пара в России ругается из-за «залипания» партнёра в телефоне. Для 0,4% респондентов такая проблема даже стала причиной разрыва отношений. Семейный психолог Наталья Панфилова рассказала «Радио 1», почему партнёр не может отказаться от гаджета, и как решать проблему правильно.