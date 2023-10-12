Правило трёх нет: Психолог назвала способ решить проблемы в отношениях

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Согласно исследованиям, каждая третья пара в России ругается из-за «залипания» партнёра в телефоне. Для 0,4% респондентов такая проблема даже стала причиной разрыва отношений. Семейный психолог Наталья Панфилова рассказала «Радио 1», почему партнёр не может отказаться от гаджета, и как решать проблему правильно.
Если человек часто сидит в телефоне – это может говорить либо о желании отдохнуть, либо об уходе от реальности, от отношений.
Специалист также призвала не разговаривать с партнёром о проблеме «здесь и сейчас». По её словам, лучше выбрать для этого наиболее подходящий момент, когда все будут находиться в состоянии покоя.
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«Если человек говорит, что сейчас он досмотрит видео или сейчас он додумает и просит не приставать, часто это звоночек про его границы. То есть прямо сейчас он испытывает либо стресс, либо его очень сильно что-то захватило в интернете, и он не может отвлечься», — сказала Наталья Панфилова.
«Можно также использовать правило “трёх да, трёх нет”. Если у вас в первый раз не получилось поговорить с партнёром, то посмотрите на эту ситуацию по-другому, выберете наиболее подходящий момент. Если и тогда ничего не получилось, то это уже звоночек, но нужно попросить партнёра самому предложить время поговорить на эту тему, объяснить, что это вас волнует. И если со стороны партнёра не поступает никакого предложения, то делайте выводы», — отметила психолог.Читайте также:
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Екатерина Шмакова